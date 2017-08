La guerra ha comenzado

Hoy 22:55 - La cámara vuela. Muestra un edificio con grandes ventanales. Al pie de la imagen se escribe, con viejas letras Monotype del sistema D.O.S.: “Quimex Headquarters. Palanganas. Arizona. 5 pm” La cámara entra por la ventana. En una sala de reuniones, alrededor de una gran mesa de vidrio, un tipo de grandes bigotes y panza prominente habla a los asistentes: -Mepa que esto se está complicando. Denme números. -Bajamos, no digo en picada, pero venimos bajando sin pausa- le contesta Pedro, el numerólogo. -¿Opiniones, ideas?- pregunta el Bigote al resto de la mesa. La Yuli salta: -Hay que frenar esto. Son como heridas pequeñas que nos van desangrando y al final nos van a joder mal. Sigue Cornalito: -Es como una peste, se contagia. Romualdo, alias “El farmer”, agrega: -Uno por uno se van metiendo y mire el mapa -señala la pantalla- comenzó aquí, y en menos de 1 año ya hay también aquí y aquí y aquí… Una puta epidemia, Boss. Big Bigotes resopla y pide –Mari, dame más café- La Mari es la más jovencita, recién entra a este mundo de armas, egresó hace un año de la Escuela de Marketing de Guerra por correo. Algo tímida, se abstiene de opinar salvo que le pregunten algo directamente. Prosigue el Big: -Pedro, llamalo a González, decile que tengo un temita para él, fijate si está en línea en whatsapp, que deje lo que esté haciendo y se ponga a tiro. Yuli, abrí la ventana-. El Boss saca un habano y lo prende. Pausado, hace una primera humareda. Luego toma un sorbo de café, y exclama: -¡Qué lo parió che, vamos a tener que hacerlos verga! ¿Ideas? Cornalito informa: -Ya estuvieron los municipales… y los de impuestos. Más allá del cloro del agua les sale bastante pasable. Por otro lado, aunque varios hoy venden en negro no tardarán en inscribirse porque les da suficiente ganancia. - ¿Entonces, gente?- pregunta Bigote. - Queda la guerra de guerrillas, jefecontesta Romualdo. - ¿Qué vamos a entrar a los tiros? Es muy caro- objeta el Jefe. - No, algo más actual, más cool…- dice Romualdo e interrumpe la Yuli: -¿Cortar la llegada a la materia prima, romper la cadena, comprarles los cultivos? Romual- do retoma: -No, no, con Cornalito estuvimos pensando en guerra química, bacteriológica o como se llame. -Dale seguí- ordena Big Bigote. Romualdo se acomoda el pelo graso y prosigue: -Bueno es que consultamos con Jezabel, el químico, y el bromato de potasio la quema fiero, en el agua común no se siente pero cuando se cocina larga un olor y un gusto a mierda que te cagas. El jefe Bigote abre los ojos: -¿Y cómo se hace? -Hay que meterlo en el agua corriente- responde Cornalito. - Ajá y matamos una población digamos…- dice Bigote, con una sonrisa burlona. Romualdo retoma: - No, chief, no pasa nada, a lo sumo te da disentería si te tomas el agua hervida de los fideos por ejemplo, pero por lo demás… nada, solo se siente cuando se junta con el fermento y ahí sí se pudre todo. El Boss se acaricia el Bigote: -Linda idea… Cornalito prosigue: -Después hay una bacteria asiática, la camelorum pilori, que vive en pantanos y pega mal, vómitos… diarrea… El tema es que hay que importarla y luego largarla solamente en los toneles porque si no prolifera por todos lados. No puede ir en el agua corriente. Bigote se apoya en la mesa: -Ah, eso es más fino, hay que contratar gente que lo haga. -Sí, súper gatos- acota Romualdo. El Boss toma un trago de café, se levanta y pide: -Pedro, decile a González que le vamos a encargar algo, que junte unos gatos para laburar. Vos, Yuli, llamalos a los chinos a ver si nos pueden conseguir la pilori ésa y mandárnosla en un táper. Cornalito inquiere -¿Qué haremos, la pilori? El jefe responde: -Empecemos con el bromato hasta que los chinos contesten. -La guerra ha comenzado- agrega Romualdo y mira al resto. Bigote se acerca a la ventana con su habanote y dice: -Sí. Una lástima. Pero no podemos permitir que unos cuantos hippies nos caguen. -Hipsters- corrige la Yuli. -Lo que sea –dice el Big –Si dejamos que esto siga así cualquier boludo va a empezar a hacer cerveza artesanal y la va a vender en las esquinas como si fuera chipaco. l In memoriam Roberto Fontanarrosa Por Juan Valerio