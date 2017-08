Depresión mayor: la degradación mental en nuestra calidad de vida

Hoy 22:58 - A lo largo de nuestras vidas, es posible sentir tristeza, por algún motivo o pasar una mala racha en el terreno emocional. Y a pesar de que a nadie le gusta pasar por estos baches, lo cierto es que el sufrimiento puede incluso hacerte crecer como persona, y, en definitiva ser positivo para tu desarrollo personal. Sin embargo, es necesario ser conscientes que, en algunos casos, lo que podríamos pensar que es simple tristeza o un bajón emocional, en realidad es un proceso depresivo; es decir, patológico. Existen distintos tipos de depresión, pero en esta oportunidad me voy a referir sobre el trastorno depresivo más grave: la depresión mayor. Depresión mayor: ¿qué es? La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la aparición de uno o varios episodios depresivos de mínimo dos semanas de duración, y presenta un conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, etc.). Sin embargo, también suelen estar presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático durante su curso. Así pues, las personas que presentan depresión mayor no están simplemente “tristes”, sino que tienden a mostrar una extrema falta de iniciativa para hacer cualquier cosa, así como incapacidad para estar alegres y sentir placer, fenómeno que se conoce como anhedonia. También experimentan otros problemas tanto físicos como psicológicos que dañan significativamente su calidad de vida. Por otro lado, la depresión mayor también afecta a cómo se piensa y se razona. En general, la falta total o parcial de motivación hace que las personas que han entrado en una crisis de este tipo parezcan ausentes y no tengan ganas de hacer nada, ni siquiera pensar mucho (lo cual no significa que presenten discapacidad mental). El cuadro depresivo mayor puede dividirse en leve, moderado o grave, y suele tener su inicio durante la adolescencia o la adultez joven. El individuo que padece esta condición puede experimentar fases de estado de ánimo normal entre las fases depresivas que pueden durar meses o años. Por otro lado, la depresión mayor es un tipo de depresión unipolar, es decir, que no presenta fases de manía (lo cual la diferencia de la bipolaridad), y el paciente puede tener problemas muy serios si no recibe el tratamiento adecuado. Síntomas frecuentes Según la quinta edición del Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V), para el diagnóstico de la depresión mayor, el sujeto debe presentar cinco (o más) de los siguientes síntomas durante el período depresivo (al menos dos semanas). Éstos deben representar un cambio respecto de la actividad previa del paciente; y uno de los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de la capacidad para sentir placer.  Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días (1).  Pérdida de interés en las actividades que antes eran gratificantes (2).  Pérdida o aumento de peso.  Insomnio o hipersomnia.  Baja autoestima.  Problemas de concentración y problemas para tomar decisiones.  Sentimientos de culpabilidad.  Pensamientos suicidas. Agitación o retraso psicomotores casi todos los días.  Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. La depresión resistente La depresión resistente aparece hasta en un 30% de las depresiones tratadas, una cifra que resulta, a todas luces, demasiado elevada y que condena a estos pacientes a una penosa prolongación de su sufrimiento. Definimos como depresión resistente aquella depresión mayor (se excluye la distimia y el trastorno adaptativo) que no ha respondido correctamente a un antidepresivo de probada eficacia empleando una dosis correcta durante un mínimo de seis semanas. El primer paso a dar frente a una depresión resistente debe ser siempre reevaluar el diagnóstico. No hay un hecho más influyente para un neuropsicólogo que la falta de respuesta a un tratamiento que no sabemos lo que estamos tratando. Esta es la causa más frecuente de resistencia aparente al tratamiento y del estéril encarnizamiento farmacológico que con frecuencia sufre el paciente. Las medidas frente a una depresión resistente incluyen:  Aumento de dosis.  Sustitución del fármaco.  Combinación con otro antidepresivo.  Potenciadores de respuesta.  Estimulación magnética transcraneal.  Estimulación eléctrica del nervio vago.  Terapia electro convulsiva bajo anestesia. Tipos de depresión mayor Además, el DSM-V especifica que los síntomas han de causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica, y el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Existen dos tipos de depresión mayor:  Depresión mayor con episodio único: solamente existe la presencia de un solo acontecimiento depresivo en la vida del paciente.  Depresión mayor recidivante: Los síntomas depresivos aparecen en dos o más episodios en la vida del paciente. La separación entre episodios depresivos debe ser de al menos 2 meses sin presentar los síntomas. Causas de este trastorno del estado de ánimo La depresión mayor es un fenómeno multifactorial, por lo que diferentes factores podrían causar esta psicopatología: factores genéticos, vivencias de la infancia y adversidades psicosociales actuales (contexto social y aspectos de la personalidad). Además, las dificultades en las relaciones sociales, las disfunciones cognitivas o el estatus socio-económico podrían ser factores de riesgo para el desarrollo de este trastorno. Probablemente, pero, la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales favorezca la aparición de la depresión mayor. También se ha vinculado la depresión mayor con una falta de dopamina en el sistema de recompensa en el cerebro, lo cual hace que la persona no tenga objetivos. Este hecho puede ser el desencadenante de un estilo de vida sedentario y monótono y de los graves problemas de autoestima que suelen aparecer en estos casos. Tratamiento neuropsicológico La depresión mayor es una patología seria pero, afortunadamente, tratable. Las opciones de tratamiento suelen variar dependiendo de la gravedad de los síntomas, y en casos graves, la administración de psicofármacos combinado con la psicoterapia parece ser el tratamiento más apropiado. Ahora bien, en los últimos años se ha mostrado la eficacia de otros tratamientos, por ejemplo, el de la Terapia Electroconvulsiva (TEC), que suele emplearse cuando la sintomatología depresiva es severa o la terapia con fármacos no da resultado. Eso sí, esta terapia no es comparable al viejo electroshock, ya que la intensidad de las descargas es mucho menor. Por otro lado, mientras que el Mindfulness ha mostrado cierta eficacia al intervenir en casos de depresión leve, con la depresión mayor no parece funcionar. Sin embargo, las personas diagnosticadas con depresión mayor pueden recaer con facilidad en este tipo de crisis, de modo que el tratamiento se plantea como una ayuda de por vida. Tratamiento con psicoterapia Neuropsicológica Cognitiva -Conductual La terapia neuropsicológica ha demostrado ser una herramienta eficaz para el tratamiento de la depresión, especialmente la terapia cognitivo- conductual. Este tipo de terapia considera al paciente como un sistema que procesa información del medio antes de emitir una respuesta. Es decir, el individuo clasifica, evalúa y da significado al estímulo en función de su conjunto de experiencias provenientes de la interacción con el medio y de sus creencias, suposiciones, actitudes, visiones del mundo y autovaloraciones. En la terapia cognitivo conductual se emplean distintas técnicas que pretenden tener un efecto positivo sobre la autoestima baja, los estilos negativos de resolución de problema o la manera de pensar y evaluar los acontecimientos que ocurren alrededor del paciente. A continuación se muestran algunas de las técnicas cognitivo conductuales más habituales:  La autoobservación, las hojas de registro o el establecimiento de metas realistas técnicas: son técnicas que se suelen emplear y han mostrado su eficacia.  Reestructuración cognitiva: la reestructuración cognitiva se emplea para que el paciente pueda tener conocimiento sobre sus propias emociones o pensamientos y pueda detectar pensamientos irracionales y sustituirlos por ideas o creencias más adaptativas. Entre los programas más conocidos para el tratamiento de la depresión, se encuentran: el programa de reestructuración cognitiva de Aaron Beck o el de Albert Ellis.  Desarrollo de habilidades de resolución de problemas: los déficits en solución de problemas están relacionados con la depresión, por lo que el entrenamiento en resolución de problemas es una buena estrategia terapéutica. Además, el entrenamiento en habilidades sociales y el entrenamiento asertivo también son tratamientos útiles para esta condición. Otras formas de terapia neuropsicológica también han demostrado su efectividad para el tratamiento de la depresión. Por ejemplo: la Psicoterapia Interpersonal, que trata la depresión como una enfermedad asociada a una disfunción en las relaciones personales; o la terapia cognitiva basada en Mindfulness o MBCT (Mindfulnessbased cognitive therapy).