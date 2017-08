“Dejen venir a los niños a mí”

Hoy 23:39 - Hoy en numerosos lugares habrá muchos festejos para los niños y quizás sea necesario hacer todo esto para mostrar a los chicos es el verdadero significado? Hay declaraciones de los Derechos de los Niños de la ONU y hoy podemos reflexionar algunos de esos principios. Los niños deben disfrutar de todos los derechos enunciados, que no sólo significa gozar, sino también vivir esas condiciones. “En condición de libertad y dignidad todo niño dispone de oportunidades, protección, servicios y leyes para que pueda desarrollarse integralmente”. Cuando miramos nuestra sociedad ¿realmente vemos que los niños viven con dignidad y libertad? Sabemos que hay abusos, maltrato, abandono. Entonces, ¿para qué celebramos y le damos chocolate un día y los padres compran soolamente juguetes? “Desde su nacimiento el niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad”. No debemos abandonar a los chicos, no dejarlos con las madres o con los padres únicamente. “El niño debe gozar los beneficios de la seguridad social”, todos los días del año. “El niño que sufre algún tipo de impedimento social, físico o mental debe recibir ayudar para su caso particular”. Hay que cuidar a los niños discapacitados, ayudar a sus padres, no dejar a los padres solos en ese dolor y sufrimiento. No sólo hay que decir “pobre”, sino hacer algo por ellos. El niño no necesita juguetes ni regalos. “El niño necesita amor y comprensión para el desarrollo de una personalidad plena y armoniosa”. La sociedad y las autoridades públicas tienen la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia. “El niño tiene derecho a recibir educación y poder disfrutar plenamente de juegos y recreaciones”. Es decir que todos tienen los mismos derechos. “El niño debe ser entre los primeros que reciba protección y socorro”, porque es indefenso y no sabe cómo vivir. “El niño debe ser protegido contra el abandono, crueldad y explotación”. No hay que explotar ni abusar de los chicos, no se debe tratarlos como animales. Los niños no pueden trabajar antes de una edad mínima. Y el último principio dice: “El niño debe ser protegido contra las prácticas que fomentan la discriminación de cualquier tipo. Debe ser educador en paz y fraternidad universal”. Son los padres los que han dado la oportunidad al niño de venir al mundo. A veces se piensa que la responsabilidad de los niños es del Estado, pero ¿a dónde están los padres y qué han hecho ellos por sus hijos? Nosotros como cristianos debemos vivir como Cristo lo hizo. Cuando le quisieron presentar los niños a Jesús, los discípulos dijeron que no se podían acercar a Él y Jesús dijo: “Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El Reino de los Cielos pertenecen a los que son como ellos”. (Mt 19, 13-15). Jesús les impuso las manos, los recibió y bendijo. Entonces, nosotros debemos recibir y bendecir a esos niños. En las parroquias como cristianos católicos no debemos pensar sólo en recibir, sino en dar paz, alegría, amor y una bendición. Hoy las intenciones deben ser para los niños. En este domingo no debería haber otras intenciones más que orar por los niños enfermos, discapacitados, por aquellos que no tienen para comer, ni tienen educación, por los que viven en la calle. Jesús nos invita a no mirar y nada más, sino a actuar. Ese pasaje del Evangelio puede suscitar en nosotros un compromiso muy grande, porque cada uno puede mirar qué puede hacer por el bien de esos niños. Los padres deben mirar a María y José que cuidaron a su Hijo y no pensar que otras personas cuidarán de los suyos, como pasa a veces con los abuelos o tías. Los padres deben ser responsables de sus hijos y no solamente recibir la ayuda económica del Estado. Que este domingo no sea únicamente para gastar en asados o fiestas, sino darle la posibilidad al niño de vivir con ropa limpia y todo lo necesario para ir a la escuela y vivir con dignidad. Hoy Cristo nos llama al encuentro de esos niños para darles cariño. Pidamos a Jesús para que dé a los padres y a todos nosotros para que los niños no sean excluidos, sino que puedan disfrutar de lo que Dios ha dado gratuitamente a nuestra sociedad. Hoy voy a orar por los niños que viven con sufrimiento, abusos y discapacidades para que la gracia de Dios obre en sus vidas, toque sus enfermedades. También oraré por los padres, para que puedan tener conciencia que deben ayudarlos y comprometerse para darles felicidad a sus pequeños. Felicidades a los niños, que Dios protege y permite desarrollar por el bien de nuestro país. Amén.