Siendo profesional, trabajó de árbitro de papi fútbol y de remisero

Fotos APOYO. "Mis hijos y mi mujer son hoy mi sostén", dice orgulloso.

20/08/2017 -

Alejandro es el del medio de tres hermanos. "Jugaba de cuatro en el papi en mi categoría (86) y atajaba en la de mi hermano (85)". Hasta que un día se fue a probar en una cancha de 11, en Talleres de Escalada. "Me probé de cuatro, pero como ese día no probaban, me hicieron correr. Y dije esto no es lo mío, el gordo va al arco", recuerda entre risas. Así arrancó en el arco. A los 13 no quedó en Banfield. "Fue la primera vez que iba a un arco de once, me hacían los goles por teléfono", cuenta y suelta una carcajada. En el 2001 cayó en Temperley, su segunda casa, pero siempre tuvo que remarla. "Estuve a punto de quedar libre y firmé mi primer contrato profesional con 20 años recién cumplidos. A los 6 meses debuto contra Central Córdoba de Rosario y me fue bien. De ahí arrancó mi carrera. Dentro de mis limitaciones, siempre traté de superarme. Estuve 13 años dentro de ese club, jugué 90 partidos y la gente me aprecia mucho porque al ser un pibe del club, jugábamos gratis. Literal. Mi mujer laburaba en Mc Donalds, yo hacía de árbitro de fútbol en papi, siendo profesional ya. Ya tenía a Benjamín, mi hijo mayor, y alquilábamos. Entonces uno tenía que laburar, hasta he laburado de remisero llevando $70 al día", contó este luchador que hoy disfruta su momento. l