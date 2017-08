Fotos VISIÓN. El entrenador de Boca Juniors se fue conforme con algunas cosas que hizo su equipo anoche, en el amistoso ante Cerro Porteño.

20/08/2017 -

Ya lo había dicho, pero ahora se explayó: antes del amistoso que Boca disputó en Paraguay en el marco de la reinauguración del renovado estadio de Cerro Porteño, Guillermo explicó por qué decidieron apoyar el pedido de Brown de Puerto Madryn y postergar el encuentro de Copa Argentina, programado en primera instancia para el miércoles 23 de agosto y luego pospuesto para el 13 de septiembre.

"Era desleal jugar con Brown de Madryn ahora. Veíamos que no estaba armado, que recién empezaba a entrenar y que estaba complicado con el tema de los contratos. Coincidió que nos juntamos con el presidente (de Boca, Daniel Angelici) y le dije que me parecía desleal no darle la posibilidad de jugarlo más adelante. Para ser campeones hay que ganarles a todos y sin sacar ventajas extrafutbolísticas", dijo el "Mellizo", contundente con su pensamiento. Igual, aclaró que no era un palito para River, que sí va a jugar contra Instituto pese a que también habían pedido que se postergara el partido: "Lo que decida River está bien para River, ellos son parte y saben qué es lo mejor. No conozco el calendario de Instituto ni el de River, conozco el nuestro y me parecía que en este caso teníamos que tener en cuenta el pedido".

Gonzalo Maroni

El volante ofensivo Gonzalo Maroni, autor del gol del triunfo de anoche de Boca Juniors en un amistoso sobre Cerro Porteño por 2-1, de visitante, aseguró que quiere quedarse en el club para "pelear por un lugar" en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

"Lo importante es sumar minutos y jugar lo máximo posible. Me entreno día a día para ganarme un lugar. Quiero quedarme a pelear acá", sostuvo Maroni, quien es pretendido por Gimnasia y Esgrima La Plata.

Por su parte, el volante colombiano Wilmar Barrios, quien abrió el marcador, se mostró ‘muy feliz’ por el gol y la victoria.

"Estoy contento por gol y el triunfo. No suele darse que marque, pero por suerte se me dio. Mas allá de eso, lo importante es sumar minutos de cara al torneo".