"La Argentina tiene todo para combatir el narcotráfico, salvo los aviones"

20/08/2017 -

Claudio Izaguirre, titular de la ONG Asociación Antidrogas de la República Argentina, sostiene que "el aire argentino es gobernado por el narcotráfico internacional" y que todo el cielo del NOA forma parte de la "mafia aérea". En diálogo exclusivo con EL LIBERAL, el ex subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico de La Pampa, sostiene que en "cada provincia del norte del país hay entre 60 y 100 pistas clandestinas controladas por los líderes narcos". "Santiago del Estero es una provincia que ha sufrido a los ‘narcoaviones’ desde sus inicios. Recordemos que en el año 1988 se hizo la operación "Langostino", la primera que se realizó en el país y tenía las pistas de aterrizaje en Santiago". Además explicó que en nuestra provincia "sólo incautan las aeronaves que caen, por eso le estamos pidiendo al gobierno de Mauricio Macri que la Argentina adquiera los aviones T6 Texan (de origen norteamericano) o los Mig 29 (rusos) que son de últimas generación que pueden hacer efectiva la ley de derribo vigente". Es titular de la ONG Aara sostuvo que es insólito que en nuestro país, más precisamente en Bariloche, se fabrican radares 3D y haya provincias que no los tenga en funcionamiento y que dejen "el cielo al descubierto". "La Argentina tiene todo para combatir el narcotráfico, pero durante los últimos 12 años del anterior gobierno ha sido despojada de todos los artefactos con los que contaba. Si el Gobierno actual tiene problemas económicos para adquirir estos aviones podía pedirlos a préstamo y controlar efectivamente el espacio aéreo y que no vuele una mosca sin el permiso debido". "Por ejemplo, una avioneta que vuela desde Paraguay hasta Santiago del Estero, donde tiene más de dos horas de vuelo, sería fácilmente detectable si existirían los radares por la cantidad de tiempo que estaría en el aire", enfatizó Izaguirre. Si se pone en funcionamiento la ley, Izaguirre entiende que "se acabaría el ingreso del narcotráfico por aire, sencillamente. Por tierra y agua se viene trabajando bien, pero es sólo la mitad del trabajo. La otra parte le corresponde a la Sedronar que es la prevención de drogas y trabajar con personas adictas en todo el territorio nacional". Consultados por lo que sucede con las avionetas que tras ser incautadas por la policía vuelven al mundo del narcotráfico, explicó: "Una vez incautada la aeronave, se presenta alguien que tiene los papeles y dice ser el dueño aduciendo que se la habría alquilado a ‘Juan Pérez’ y nuestra un papel firmado que lo respalda. Por lo que él asegura que no tiene nada que ver y a quien deberían buscar es a ‘Juan Pérez’, si existe o no es otra cosa, pero legalmente se la tienen que devolver" Más tarde, Izaguirre explicó que la cantidad de sustancias que puede trasladar una aeronave depende de "cómo va ser entregado el cargamento". "Si una avioneta va a aterrizar en suelo argentino lleva alrededor de 600 kilos. No será la misma cantidad OPERATIVO. La última aeronave incautada en Santiago fue el 18 de febrero de 2016, en Nueva Esperranza. El piloto huyó de la policía y el cargamento fue hallado meses después a pocos kilómetros de la zonasi se va a arrojar desde el aire, porque la cantidad será hasta 400 kilos, ya que para ‘bombardear’ debe ir un piloto y un acompañante quien es el encargado de arrojarla al aire". "Hasta ahora, y a pesar de la buena voluntad de la ministra Bullrich, el combate narco es solo por tierra y agua. Lamentablemente el aire en la Argentina sigue siendo un colador donde ingresa el narcotráfico sin restricción alguna", finalizó.