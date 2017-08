Uñac y Urtubey quieren un PJ más "moderno", sin CFK como líder

20/08/2017 -

Los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, coincidieron en la necesidad de avanzar en la reconstrucción del peronismo, para hacerlo "más moderno y competitivo" con vistas a las elecciones de 2019, pero dejando al margen de la conducción a la ex presidenta Cristina Fernández.

Si bien aclaró que la ex jefa de Estado "no está impedida de participar" en el peronismo, Uñac planteó que el "desafío" de la renovación del PJ "va a pasar" por los mandatarios provinciales "jóvenes", mientras que Urtubey directamente consideró que debe estar excluida y que el PJ "está en una crisis complicada", pero "no es una situación terminal".

"El partido ha tenido algunos traspiés, pero es verdad también que mantenemos distritos de los más importantes que tiene la Argentina, somos casi 15 gobernadores que pertenecemos a este signo político", señaló el gobernador sanjuanino sobre el desempeño del justicialismo en las Paso.

Al respecto, dijo pertenecer a un "sector" de mandatarios con una "visión aggiornada de lo que debe ser la política", al explicar: "Debemos defender nuestras banderas y plataforma electoral, pero eso no nos habilita a ser opositores que no visualicen que, por encima del interés personal y partidario, está el interés de todos los argentinos". En declaraciones a radio Uno, admitió que el peronismo atraviesa un "momento delicado", aunque pidió no "mirar la mitad del vaso vacío, sino la otra mitad".

"La reconstrucción del partido tiene que venir de ahí", dijo y añadió: "Hay una conducción formal, que la lidera (José Luis) Gioja, pero además hay un poder real, el de los gobernadores en cada uno de sus territorios".

Sobre el rol de Fernández de Kirchner, planteó que "los argentinos y los peronistas estamos construyendo hacia delante".

Por su parte, el gobernador salteño pronosticó que la ex jefa de Estado va a perder las elecciones legislativas como candidata a senadora de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires porque, advirtió, que "la gente no vuelve para atrás".

Cuando se le consultó por Radio Belgrano si la ex mandataria significar un impedimento para la renovación del PJ, Urtubey sostuvo que "nos va a complicar claramente, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer".

"El desafío es superar ese obstáculo y ponernos a construir un peronismo moderno, republicano, competitivo. El peronismo debe trabajar en una alternativa de futuro, donde claramente no está la ex presidenta", sentenció.