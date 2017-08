Violó orden judicial y volvió a casa de su ex

20/08/2017 -

La policía detuvo ayer a un vecino del Bº Mataderos, en Villa Salavina, acusado de haber desobedecido una medida judicial, al ser excarcelado y retornar a la casa de su ex pareja, a quien había apaleado a trompadas. El procedimiento lo cumplió personal de la Seccional 39 de Los Telares, merced a un oficio firmado por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda. El allanamiento recayó en contra de Segundo Timoteo Gerez, de 41 años, Según la causa, pesa sobre Gerez un proceso, aún abierto, por violencia de género. Después de agredir a su ex pareja, fue preso y liberado, previo ordenársele no retornar, hecho que violó.