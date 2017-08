Higuaín y Dybala, presentes en la goleada de la "Juve"

Fotos FIGURA. Gonzalo Higuaín cambió las críticas por una buena actuación ayer ante Cagliari. "Pipa" se mostró efectivo.

Los delanteros Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala marcaron en la goleada de Juventus, vigente hexacampeón de la Liga de Italia, frente a Cagliari por 3-0 como local, en un partido de la primera fecha.

Higuaín, criticado duramente en la semana por la prensa italiana debido a su condición física, anotó su gol a los 21 minutos del segundo tiempo tras un buen control de pelota y un remate cruzado; mientras que el cordobés Dybala concretó el suyo a los 45’ de la etapa inicial luego de una gran definición de cara al arquero Alessio Cragno.

Además, el croata Mario Mandzukic abrió la cuenta en el tanteador a los doce minutos del primer tiempo.

Higuaín salió a los 25 minutos del complemento bajo una gran ovación de todo el público presente en el Juventus Stadium y de sus compañeros, como consecuencia de su buen trabajo dentro del campo.

Con esta victoria, Juventus dejó en claro que es el gran candidato nuevamente en el medio nacional, a pesar de que el gran objetivo será trasladar su predominio a nivel internacional, algo que no consigue desde 1996.

En el otro partido, Nápoli venció como visitante a Hellas Verona por 3 a 1.

Hoy jugarán Atalanta (Alejandro Gómez) vs. Roma (Diego Perotti; Federico Fazio); Inter (Mauro Icardi, Cristian Ansaldi) vs. Fiorentina (Giovanni Simeone); Bologna (Rodrigo Palacio) vs. Torino; Lazio vs. Spal 2013; Sampdoria (Ricardo Álvarez, Matías Silvestre) vs. Benevento; Sassuolo vs. Genoa (Nicolás Spolli, Santiago Gentiletti; Ricardo Centurión) y Udinese (Albano Bizzarri, Rodrigo De Paul) vs. Chievo Verona (Lucas Castro).