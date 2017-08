Lo de Saracchi está en veremos

20/08/2017 -

River Plate sigue pensando en seguir sumando refuerzos en su plantel y uno de los que podría llegar es el defensor de Danubio, Marcelo Saracchi. Ya con la autotización de la AFA de ampliar los cupos extranjeros, ahora todas las expectativas están puestas en saber si finalmente el jugador que pretende Gallardo se vestirá con la "Banda Roja".

"Oficialmente no tenemos absolutamente nada. Sí el representante (Álvaro Recoba) me comentó que Gallardo le había dicho informalmente que podía tener interés en el jugador. Por lo que me manifestó, viajaba no sé si el fin de semana o el lunes para conversar de ese tema. Por lo tanto, aparentemente hay un interés, pero Danubio no tiene absolutamente nada más que esa conversación entre Gallardo y Recoba", señaló Leonardo Goicoechea, el presidente del club uruguayo.