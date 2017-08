"Mami, quieren matarme; ayúdame"

20/08/2017 -

A las dos de la madrugada de ayer, un delincuente llamó al teléfono fijo de una familia del centro. Anunciaron a la dueña que la tenían secuestrada a su hija y pedían $ 50.000.

"Vamos a matarla, así que rápido buscá la plata", ahondó el secuestrador. Del otro lado de la línea, una joven lloraba, afirmando ser la víctima. La supuesta secuestrada vive en otro lugar y ello, aumentó la creencia de que podía estar siendo objeto de un ilícito. Pero tras una breve averiguación, se descubrió el engaño. Luego, el marido de la supuesta víctima contó ya aliviado: "Gracias a Dios, mi esposa estaba conmigo; no le tocaba trabajar en turno noche en el hospital. Mi cuñada se comunicó con nosotros y allí nos enteramos que quisieron hacerle creer a mi suegra que la habían secuestrado. Una experiencia que no se lo deseo a nadie", escribió el marido de la mujer, al comunicarse con EL LIBERAL. "Hoy fuimos a casa de sus padres y me dolió tanto ver lo que pasó ella (su suegra) y su cara de preocupación; que pasó a ser de alegría de ver a su hija sana y salva", enfatizó el esposo, quien reconoció que el mal trago no se los saca nadie.