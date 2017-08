"Uno tiene que hacer lo que le gusta para ser feliz y yo me veo siendo modelo en el futuro, porque es algo que me apasiona"

-

Avril Marco se unió a la familia de las Miss Mundo Argentina y fue recibida por su antecesora, Camila Macías, y por otra santiagueña, Yoana Don, quien recibió el mismo título en el 2014. Con ambas compartió una simpática imagen en Instagram, adonde dejaron plasmada la buena energía que las une.

La joven santiagueña de 17 años, que cursa el quinto año del Colegio Hermano Hermas de Bruijn y que espera con gran entusiasmo la competencia mundial en China, en noviembre próximo, no sale de su asombro. "Tengo que asimilar todo lo que estoy viviendo, y todo lo que se viene. Aún no caigo", dijo antes de emprender su viaje de regreso a Santiago del Estero.

A su nombre pronunciado como Miss Mundo Argentina 2017, en la final que se realizó en Mendoza, le siguieron las lágrimas de emoción al encontrarse con la mirada de su madre que estaba sentada en las primeras filas, en medio del público.

"Uno sabe que todo es posible. Yo intuía que podía estar entre las elegidas, pero hasta que no se hizo realidad, no lo pude creer", dijo Avril.

Y de la misma manera en la que ya sabe que su futuro estará ligado a la carrera de Ciencias de la Comunicación, una vez que termina de cursar el secundario, también tiene decidido continuar creciendo en el mundo de la moda.

"En el futuro me veo haciendo esto, siendo modelo, porque me apasiona y me gusta mucho. Uno tiene que hacer lo que le gusta porque así es la forma de ser feliz", remarcó la joven de la agencia Look Models Group de José Antonio.

Avril Marco tiene una larga lista de modelos a las que mira como sus "referentes", pero por cercanía, prefiere tomar lo que le gusta de cada una de las santiagueñas que ya hicieron un camino parecido al que ella está recorriendo ahora como Mercedes Viaña, Carolina Yanuzzi y Yoana Don.