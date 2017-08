Avril Marco, una reina con mucha actitud y belleza

20/08/2017 -

La belleza de Avril Marco encandiló al jurado de Miss Mundo Argentina, en Mendoza, el cual la eligió para representar al país en la competencia internacional que se realizará en noviembre, en la ciudad de Sanya, en China. Pero más allá de sus condiciones físicas naturales, los jueces rescataron la mirada madura que tiene la joven santiagueña con sus apenas 17 años y su compromiso con la vida, el cual quedó evidenciado a través de su proyecto social destinado a promover la donación de órganos.

Quizás por eso, Avril estuvo en el top five de "las mejores entrevistas", del "proyecto social" y del "talento" (en esta última categoría con una coreografía de tango), que terminó consagrándola como dueña de una belleza integral, entre 24 participantes de toda la Argentina.

"Este certamen es uno de los que más se caracteriza por medir no sólo la belleza física, sino la belleza integral de la persona, haciendo foco en muchos aspectos. Te hacen entrevistas en donde analizan tu capacidad de adaptación, tu personalidad, tu forma de ser, tu oratoria, el protocolo, si sos delicada en tus modos, cómo caminas. Es como estar de ‘punta en blanco’ todo el tiempo. Además, tienen en cuenta tu manera de caminar en pasarela, tus poses...", contó Avril a EL LIBERAL.

El proyecto social sobre la donación de órganos con el que participó e en el certamen, tiene para la joven modelo de la agencia Look Models Group un significado especial. "Para mí es un tema que ha estado presente en mi vida desde muy chiquita porque mis padres trabajan en el rubro de la medicina, y además ellos se conocieron, mientras asistían en el primer operativo de trasplante de corazón que se realizó en Rosario. Además, el año pasado, me tocó de cerca la historia de Gonzalo Defant, un niño del equipo de rugby del Lawn Tennis Club que necesitaba un trasplante de médula. Escuchar a su familia, a su mamá, reforzó mi idea de la necesidad de concientizar acerca del valor de dar vida. Es el acto de amor más grande y lo puede hacer cualquier persona, con sólo expresar la voluntad de donar. Cuando nos vamos de este mundo no los necesitamos y otros sí, podemos salvar vidas donando nuestros órganos y devolver alegría a las familias de esas personas", puntualizó.

El 15 de octubre viajará a China, para regresar a Santiago del Estero recién el 20 de noviembre. Para esta competencia tendrá que continuar preparándose porque se medirá con las Miss Mundo de distintos países.