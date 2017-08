Natalie Pérez se hizo un tratamiento de belleza mientras manejaba su automóvil

20/08/2017 -

Una mudanza y arduas horas de grabación hicieron que Natalie Pérez optimice su tiempo lo mejor posible. La actriz de Las Estrellas compartió en Instagram Stories un divertido video de su tratamiento facial, a bordo de su auto. "Esto no es una joda, estoy manejando y me estoy haciendo una máscara mientras que viajo. ¡A ver si funciona! Me hice ésta que es anti estrés", dice Natalie en las imágenes. También escribió: "La piel que habito. Ayer me acosté a las 3 de la mañana. Hoy amanecí a las 6.30 y mi cara lo sabe".