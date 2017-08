Fue acuchillado en la nuca cuando iba a la casa

20/08/2017 -

En medio de un confuso incidente, un hombre de 42 años resultó herido de arma blanca cuando regresaba a su casa, en el barrio Santa Rosa de Lima, de la ciudad Capital.

La víctima, de apellido González, contó que el hecho ocurrió en el Segundo Pasaje, minutos después de las 23 del viernes, al ser atacada por un sujeto desconocido que lo sorprendió por atrás y sin mediar palabra, le produjo una herida punzocortante en la zona cervical -nuca- y se dio a la fuga.

La víctima de inmediato fue trasladada al Hospital Regional y los efectivos de la Comisaría 10ª realizaron averiguaciones para dar con el agresor.

El agredido sostuvo que no sospecha de nadie en particular, ya que él no tiene problemas con nadie.