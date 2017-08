Los reyes de España Felipe VI y Letizia visitaron a los heridos del atenta

Fotos VISITA. Felipe VI y Letizia pasaron por el centro asistencial.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron ayer en un hospital de Barcelona a varios de los heridos en el atropello masivo cometido el jueves en el centro de la ciudad española, al que siguió otro en la cercana localidad de Cambrils.

"Este atentado (...) no puede y no podrá con nosotros. No tenemos miedo ni lo tendremos nunca", dijo el monarca durante la visita, citado por la agencia DPA.

Los reyes fueron recibidos en el Hospital del Mar, donde fueron internados muchos de los heridos por la proximidad con el lugar del ataque, por la ministra española de Sanidad, Dolors Montserrat.

Allí hablaron con el equipo médico del centro y se interesaron por el estado de salud de los heridos, a quienes visitaron posteriormente.

Felipe VI viajó a Barcelona tras los atentados perpetrados el jueves en la región de Cataluña, reivindicados por el grupo islamista radical Estado Islámico (EI).