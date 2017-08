Habló el hombre que mató a sus compañeros porque se burlaban de él

Fotos El agresor y sus víctimas trabajaban en la misma empresa.

José Suárez, el hombre que asesinó a dos compañeros de trabajo y dejó a otro gravemente herido, habló desde la cárcel sobre lo ocurrido y el calvario que tuvo que vivir como consecuencia de las burlas a las que era sometido. “Me mataron en vida”, manifestó.

El individuo apodado “Cabrito”, aseguró que sus compañeros lo envenenaban desde hace algunos años. “Me ponían cosas en el mate para que no tuviera erecciones”, agregó y narró que fue sometido a dos operaciones por problemas en la uretra con serias secuelas: dificultad para orinar e impotencia sexual.

De acuerdo con su testimonio, las víctimas fueron a su barrio para hablar mal de él ante sus vecinos, y si bien denunció la situación que vivía ante su empleador, no obtuvo respuestas. “Lo único que me dijo fue ‘por qué no te vas’; dos veces me lo dijo, que no había pruebas. Y yo no tenía plata para poner un abogado”, agregó.

Por último aseguró que por éste motivo se fue aislando de sus compañeros y que, si bien está arrepentido por lo que sucedió, fue la única forma que encontró para que dejaran de molestarlo.