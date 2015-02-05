CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Agosto 2017

A LAS 18.00 CORTÁ POR LOZANO

21/08/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÀN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

EL TRECE

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MED CEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA:

DEF. DEL SUD VS. ALTE. BROWN (F)

16.30 ALTO CONTRASTE

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CUATRO GUITARRAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: GÜEMES VS..

SARMIENTO

20.00 POLIFONÍA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDIC.

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS

CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.13 UN MONSTRUO EN PARÍS

09.01 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN

DE LOS COCODRILOS

10.46 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?

12.40 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

12.52 LOCA POR LAS COMPRAS

14.59 LA MEJOR DE MIS BODAS

16.52 SOLO PARA PAREJAS

19.14 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

21.36 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

TCM

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.32 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

11.44 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

13.15 PISTOLA DESNUDA, LA

14.51 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER

16.34 EVOLUCIÓN

18.32 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

20.10 CASADOS...CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 EL DEMOLEDOR

23.09 OPERACIÓN DRAGÓN

TNT

06.51 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

09.48 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

12.51 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

15.44 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

17.44 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

20.21 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

22.00 INCORREGIBLES

23.36 LA ESTAFA MAESTRA

01.42 CRÓNICA DE UNA FUGA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA

NOVATADA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA

FALACIA DEL JUGADOR

11.00 HOUSE M.D., LA EUFORIA PARTE 2

12.00 HOUSE M.D., POR SIEMPRE

12.55 FULLSCREEN

13.25 ORGULLO Y PREJUICIO

16.00 HOUSE M.D., QUIEN ES TU PAPA?

17.00 HOUSE M.D., SIN RAZÓN

18.00 GRIMM, PELIGRO WESEN

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, NOTAS

CRIMINALES

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

NEGLIGENCIA INFANTIL

21.00 ELEMENTARY, UN CASO CANDENTE

22.00 ELEMENTARY

23.00 AL FILO DE LA MENTIRA

STUDIO UNIVERSAL

09.15 FULLSCREEN

09.45 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS

MUJERES

11.40 VERANO DE SUEÑOS

01.30 FULLSCREEN

14.00 EL PADRINO DE BODAS

15.55 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS

17.55 ATRAPA EL FUEGO

20.00 RAMBO

22.15 RAMBO II

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ JUEVES 24, SUBE A ESCENA

“LA GRANJA DE ZENÓN Y EL

HUEVO DE ORO”.

PARRILLADA DON JUAN

(AVDA. BELGRANO Y

LIBERTADOR, LA BANDA)

+ DOMINGO 27, A PARTIR DE

LAS 13, PEÑA SOLIDARIA CON

LOS CANTORES DE SERENATA,

WALTER OLIVERA, MÓSOJ

ÑAUPA, LOS CANTORES, LOS

DE ALICO, AGUSTÍN ROLDÁN,

SUENAN VOCES, SONKOY

BANDEÑO Y JOVITA SUBIRE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE,

DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA,

JÓVENES PORDIOSEROS.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE, A

PARTIR DE LAS 21, CARADURAS.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+ JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL

PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -14.45 (Cast) 17:00 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -23/08 -19.10 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL -23/08- 21.30 (Subt)

EMOJI (3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -14.30 (Cast) 16:30 (Cast)

EMOJI (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 23/08-18.30 (Cast) 20.30

(Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ

(2D): TERROR (+ 13 años)

HOY AL -23/08 -22.30 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL -23/08-17.30 (Cast) 20.00

(Cast) 22:15 (Cast)

CARS 3 (3D): ANIMACIÓN

HOY - 14:30 (Cast) 17:15 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -23/08 19.40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

DRAMA (+ 13 años)

HOY Al -23/08 -22.00 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 23/08-17.30 (Cast) 20.00

(Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

ESTRENO Apta Todo Público

Castell. 2D 12:30 - 15.10 (Sáb., Dom.

y Lun.) 17.00 (Todos los días)

Castell. 3D 20:00 (Todos los días)

Martes y miércoles $65

LA CORDILLERA ESTRENO

APTA + 13 Castell. (Todos los dìas)

Martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

Castell. 2D 14.00 (SÁB., DOM. Y

LUNES)

18.30 - 19.00 - 21:00 (Todos los días)

Castell. 3D 13.00 (Sáb., Dom. y Lun.)

18:00 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL O YO ATP C/leyenda

Castell. 2D 23.00 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: LA GUERRA Apta 13

años con reserva

Castell. 2D 22.20 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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