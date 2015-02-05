CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Agosto 2017
A LAS 18.00 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
21/08/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÀN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
EL TRECE
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MED CEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA:
DEF. DEL SUD VS. ALTE. BROWN (F)
16.30 ALTO CONTRASTE
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CUATRO GUITARRAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: GÜEMES VS..
SARMIENTO
20.00 POLIFONÍA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDIC.
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS
CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.13 UN MONSTRUO EN PARÍS
09.01 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN
DE LOS COCODRILOS
10.46 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?
12.40 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
12.52 LOCA POR LAS COMPRAS
14.59 LA MEJOR DE MIS BODAS
16.52 SOLO PARA PAREJAS
19.14 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
21.36 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
TCM
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.32 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
11.44 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
13.15 PISTOLA DESNUDA, LA
14.51 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER
16.34 EVOLUCIÓN
18.32 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
20.10 CASADOS...CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 EL DEMOLEDOR
23.09 OPERACIÓN DRAGÓN
TNT
06.51 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
09.48 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
12.51 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
15.44 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
17.44 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
20.21 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
22.00 INCORREGIBLES
23.36 LA ESTAFA MAESTRA
01.42 CRÓNICA DE UNA FUGA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA
NOVATADA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA
FALACIA DEL JUGADOR
11.00 HOUSE M.D., LA EUFORIA PARTE 2
12.00 HOUSE M.D., POR SIEMPRE
12.55 FULLSCREEN
13.25 ORGULLO Y PREJUICIO
16.00 HOUSE M.D., QUIEN ES TU PAPA?
17.00 HOUSE M.D., SIN RAZÓN
18.00 GRIMM, PELIGRO WESEN
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, NOTAS
CRIMINALES
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
NEGLIGENCIA INFANTIL
21.00 ELEMENTARY, UN CASO CANDENTE
22.00 ELEMENTARY
23.00 AL FILO DE LA MENTIRA
STUDIO UNIVERSAL
09.15 FULLSCREEN
09.45 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS
MUJERES
11.40 VERANO DE SUEÑOS
01.30 FULLSCREEN
14.00 EL PADRINO DE BODAS
15.55 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS
17.55 ATRAPA EL FUEGO
20.00 RAMBO
22.15 RAMBO II
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ JUEVES 24, SUBE A ESCENA
“LA GRANJA DE ZENÓN Y EL
HUEVO DE ORO”.
PARRILLADA DON JUAN
(AVDA. BELGRANO Y
LIBERTADOR, LA BANDA)
+ DOMINGO 27, A PARTIR DE
LAS 13, PEÑA SOLIDARIA CON
LOS CANTORES DE SERENATA,
WALTER OLIVERA, MÓSOJ
ÑAUPA, LOS CANTORES, LOS
DE ALICO, AGUSTÍN ROLDÁN,
SUENAN VOCES, SONKOY
BANDEÑO Y JOVITA SUBIRE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE,
DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA,
JÓVENES PORDIOSEROS.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE, A
PARTIR DE LAS 21, CARADURAS.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+ JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL
PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY -14.45 (Cast) 17:00 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -23/08 -19.10 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL -23/08- 21.30 (Subt)
EMOJI (3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY -14.30 (Cast) 16:30 (Cast)
EMOJI (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 23/08-18.30 (Cast) 20.30
(Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ
(2D): TERROR (+ 13 años)
HOY AL -23/08 -22.30 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL -23/08-17.30 (Cast) 20.00
(Cast) 22:15 (Cast)
CARS 3 (3D): ANIMACIÓN
HOY - 14:30 (Cast) 17:15 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -23/08 19.40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
DRAMA (+ 13 años)
HOY Al -23/08 -22.00 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 23/08-17.30 (Cast) 20.00
(Cast) 22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
ESTRENO Apta Todo Público
Castell. 2D 12:30 - 15.10 (Sáb., Dom.
y Lun.) 17.00 (Todos los días)
Castell. 3D 20:00 (Todos los días)
Martes y miércoles $65
LA CORDILLERA ESTRENO
APTA + 13 Castell. (Todos los dìas)
Martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
Castell. 2D 14.00 (SÁB., DOM. Y
LUNES)
18.30 - 19.00 - 21:00 (Todos los días)
Castell. 3D 13.00 (Sáb., Dom. y Lun.)
18:00 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL O YO ATP C/leyenda
Castell. 2D 23.00 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: LA GUERRA Apta 13
años con reserva
Castell. 2D 22.20 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65