FÚNEBRES | 21 de Agosto de 2017

21/08/2017 -

Fallecimientos

21/8/17

- Nancy Patricia Bravo

- Héctor Benigno Godoy

- Manuel Zalazar

- Olga de Jesús Yunes de Álvarez

- Clelia Soledad Carrizo

- César Alfredo Tulli

- Raúl Arias

- Olga Mayuli de Álvarez

Sepelios Participaciones

ARIAS, RAÚL DESALÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus hijos Oscar Alejandro, Raúl Alberto, h/pol Valeria, nietos Gastón, Lurdes, Mariano, B.; participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su hermano Guillermo y Sra., Estela Ávila, sus sobrinos Vanina y Juan Seade, Pablo, Carolina y Ariel Sensi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazon y haga brillar para ti la luz eterna". Sus tíos Felix Ochoa y Anita Sosa, hijos Daniel y viviana Dilascio, Mario y Silvia D¨Filippo, Gustavo y Maria Eugenia Cavallotti y Alejandra Ochoa participan con dolor su fallecimiento.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su primo hermano Carlos Zanni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su sobrino Pablo Bravo, sus hijas Guadalupe y Felicitas Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus sobrinos Vanina y Juan Seade, sus hijos Luisina, Candela, Clara y Eleonora, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su sobrina Carolina y Ariel, sus hijos Joaquin y Guillermo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Víctor Bejarano, sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Carlos F. Groppa, su esposa Beatriz Saccavino y sus hijos Martín, Hernán y Laura participan con profundo dolor el fallecimiento de Nancy. Acompañando a su hermano Jorge y demás familiares en este difícil momento.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Bibiana Meneghini, sus hijos Alejandro, Julieta y Bruno Volta, acompañan a su hija y hermanos en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Luciana, Maria, Cecilia Maria y Diego Emiliano Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Eduardo Abalovich participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Cdor. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a la familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Querida amiga que brille para ti la luz que no tiene fin. Dale Señor el descanso eterno. César Darío Bravo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Beto Juárez, Susy Galván junto a sus hijos Fernando y Andrea Juárez, despiden con inmenso cariño a la querida Nancy y acompañan a Marianita y a toda su familia en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Johnny Drube, participa su fallecimiento y acompaña a sus hermanos Guillermo y Jorge en estos difíciles momentos.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Norma y Mario Ibieta y sus hijos Mariela y Pablo Pellice; Iván y Analia Ibieta; Vanesa y Carlos Dargoltz, Naty y Migui Torresi y sus respectivos hijos participan el fallecimiento de la hermana de su querido tío Guillermo. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Luis Fiad, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. CPN. Cecilia Giangreco y su esposo Cacho participan el fallecimiento de su amiga Nancy. Acompañan a su hija en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. María Amelia, Chilio y Juan Zanini, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Marcia Oller y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. José Daniel Oller y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Daniel Oller y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Daniel Ochoa y Sra., sus hijos Agustina, Ignacio y Gonzalo, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Richard Ibáñez y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Guillermo y Jorge en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su matriculado Cr. Jorge Domingo Bravo. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. La Honorable Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Cr. Jorge Domingo Bravo. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su colega Cr. Jorge Domingo Bravo. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en verdes prados Él me hará descansar. Sus amigos Lic. Carlos Hugo Palacio, Lic. Marta Graciela Ledesma de Palacio, sus hijas María Lilia y María Luz Palacio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Mariana en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus amigos Lic. Lilia Ledesma, Franklin Uñates y sus hijos : Luján, Angie y Gabriel. Acompañan a su querida hija Mariana en este inesperado momento. Piden a Jesús misericordioso resignación y fortaleza para su familia.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Negra Seade y Lucrecia Seade, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Dolly Azar y sus hijos Roxana y Luis Páez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del CPN Jorge Bravo, acompañando en estos momentos a la flia. Ruegan oraciones en su memoria, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Teresa Azar de Rodriguez y personal de Mayter Peinados participa con dolor el fallecimiento de su estimada cliente, acompañando a sus familiares en este profundo dolor. Ruega oraciones en su memoria e invitan al sepelio de sus restos hoy a las 10.30 hs.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Rody Ibáñez y familia; y Tita Azar y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. María Antonieta Rubisz de Gubaira y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Contador Jorge Bravo.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Ricardo S. Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Victor Emilio Zain y Maria Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. CPN. Víctor Cinquegrani y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, CLELIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus hijos Augusto, Sandra, Lucrecia y Julia, h. pol. Roque, Rubén y Tere, nietos bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 -Tel. 421-9787.

CARRIZO, CLELIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Juan Manuel Diaz, sus hijos Jorge, Lucky, Ruben y Daniel y demas familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, CLELIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Profesor Arias Carlos Alberto, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero y amigo Augusto, d ela Escuela Técnica Nº 8 y ruega oraciones en su memoria.

CUEVAS, FELISA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus hijos Elba, Horacio, Miguel, Ana María y sus hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CUEVAS, FELISA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Honorable Comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y comisión de jubilados y pensionados participa el fallecimiento de la socia.

GODOY, HÉCTOR BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposa Maga, hijos Pachi, Patricia, Biri, César, Magali, Nataly, Franco, h/pol, nietos partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GODOY, HÉCTOR BENIGNO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. La Esc. N· 29 Francisco Narciso Laprida, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Maria, rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GODOY, HÉCTOR BENIGNO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Nélida de Seade, sus hijos Juan, Fernando, Luis y Lucrecia, participan su fallecimiento y ruegan al Señor por la pronta resignación de sus familiares.

GODOY, HÉCTOR BENIGNO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Propietario, choferes y amigos de Nueva Autonomia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa y demás familiares en el dolor y la oración.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. "Si algun dia visitas mi tumba, no llores. Imagina que estoy durmiendo y te visitara con el alba, te abrazare con el viento, te besaré con la lluvia, cantaré para tí en silencio, nunca pienes que me he ido porque entonces...Entonces sí habre muerto". Roxana Ruiz Paz, Beby Villagra y sus familias, acompañan a su querida amiga Patricia en estos momentos de congoja ante la pérdida física de su padre.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Víctor Alegre, su esposa Marta Aida Viaña, hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Pimpi Petros, Chachi Munar, sus hijos Sebastián, Belén y Constanza acompañan con profundo dolor a toda la familia

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Albina de Munar, sus hijos Miguel e Inés, Chachi y Pimpi, Elda y César; Mariano y Josefina y sus respectivas familias acompañan con gran dolor a toda la familia.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Mariano Munar, Josefina Alegre, sus hijos Santiago y Martina despiden con profundo dolor a su querido abuelo Guilli; gracias abuelo por tanto amor y compañía que nos diste. Que descanses en paz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Guilli, te recordaremos por siempre como un gran vecino y amigo. Jorge Martínez, su esposa Estela e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus vecinos de la calle Obispo Trejo participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y familiares en este doloroso momento. Que Descanse en paz.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra y flia. participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Nati y familiares. Que brille para él la eterna luz.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Viviana Jaimes y Raquel López Veloso acompañan a Naty, Patricia y demás familiares en estos momentos de dolor.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Gustavo Nazario, su esposa Maria Luisa Nallar, sus hijos y nieto participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Guilli y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Nieves Juana Fornero de Velarde e hijos Marcelo, Luis, Roxana, Mario, Eloisa y Juan Pablo participan su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus compañeras de junta; Adriana Vaulet, Graciela Ledesma, Patricia Sisack, y Alejandra Radi, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañera y colega Patricia Lugones, ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Alberto J. Paz, María Eugenia Berdaguer, hijos y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del amigo querido. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Integrantes de la Promocion 1953 de la Esc. Normal de Profesores Manuel Belgrano participan con pesar el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Ñati Herrera. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos". Con gran pesar despido a la gran amiga Wilma y acompañamos a sus hijos y demás familiares, Sara Fiad de Herrera e hijos: Isabel, Graciela y flia; José Ramón y flia; María Mercedes y flia; y Fray Juan José. Elevan oraciones a su querida memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. ¡Que hermosa es nuestra Fe Católica! Da solución a todas nuestras ansiedades, aquieta el entendimiento y llena de esperanza el corazón". Antonio Congiu: Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga y ex vecina de la niñez. Acompañan a sus hijos y sus familias en este triste momento. Elevan y piden oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Amiga siempre estarás presente en mi corazón. Ruego a Dios guie los corazones de tus hijos para lograr la resignación. Descansa en paz amiga querida. Tu amigo Coco Gallo.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Chini y Rolando Filippa e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus compañeros de promoción de la escuela Normal Manuel Belgrano participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Gilberto y Cristina Parisini, Daniel, Cecilia, Franco, Antonella y sus respectivas flias. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus padres José Mansilla y Julia Ruiz, sus hermanos Valeria, Sonia, Angela y Mili participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Castelli 749. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAYULI DE ÁLVAREZ, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Comisión Directiva Nacional de APOPS y Cuerpo de Delegados; Daniel Cruz, José Carrizo, y Angel Pallares, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre del compañero de ANSES Mario José Alvarez. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ÁLVAREZ, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Compañeros de ANSES sector verificación; Cecilia, Pedro, Chichí, Cesar, Angel, Marcela y Gladys, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero Mario José Alvarez. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Dra. Rafael Eduardo Manzur, Dra. María Teresa Cavallotti, Dr. Eugenio Manzur Cavallotti, Dra. Milagros Núñez Souto y Lic. Agustín Manzur Cavallotti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Lic. José Fernandez, su esposa Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Tu ausencia se nos hará infinita pero nos reconforta saber que estás con Dios y gozas la paz eterna. Tus amigos: Coco Gallo, René de Bulacio y familia; Marta Bulacio y flia, Chavela de Fernández y flia; Marcela Gay y flia; Chava Gay y flia; Keka de Galia y flia. participan con dolor su fallecimiento.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. El Instituto Integral de Educación Permanente participa el fallecimiento de la hermana del Prof. Tristán Monte. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. El profesor Daniel Fischer participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Tristán Monte.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Profesoras: Elva, Guillermina y María Imelda Ramos participan el fallecimiento de la hermana del Prof. Tristán Monte.

ORELLANA, ALFREDO FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su esposa Santos Iri Santillán, hijos Silvina, Betina, Celeste, Alfredo, nietos Meliza, Rocio, Marco, hijos políticos. Julio Figueroa , sus cuñados Julio, Oscar, Enzo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Ceremonial,Exequias y Tanatropraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. CPN. María Imelda Ramos acompaña a la familia Prados Gómez ante la pérdida irreparable de su hijo Santiago. Ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Ex-compañera Dra. Angela Viviana Moreno Pereyra; sus compañeros de la Excma Camara de Apelaciones del Trabajo y Minas de 1º Nominacion, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan sus padres, hermano y demas familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para Él la luz que no tiene fin.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Pedro Ingratta, Amalia Correa, sus hijos Amalita, Mirta, Anita y Pedro Ernesto y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Amalita Ingratta, sus hijos Mariela, Valeria, Santiago, Agustin y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SAYAGO, ÁNGELA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. La honorable comisión directiva, cuerpo de delegados, tribunal disciplinario y jugadores de nuestra nueva Liga de Veteranos C-55 participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro colegiado Gustavo.

SAYAGO, ÁNGELA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Maria Gracia Guerrieri, Mario Chazarreta y sus hijos Mora y Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ÁNGELA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá lass puertas del Cielo para ellos. Grupo Ciclista G.H. - Unse, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposa Gladys Ibarra, sus hijos Gabriel, Gonzalo, Micaela y César y su nieto Ciro, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su padre César Tulli , sus hermanos Jesús y Juan Carlos Tulli participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo P.L. Gallo (s/v Nº 3) . Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio Parque de la Paz.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su abuela Mamita Maria., tia Gloria, Gringo, tu prima Fer y flia., participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su tía Ana Elvira Tulli, su tío Alberto y sus hijas Sara y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Nos dejaste en esta tierra para estar en un lugar mejor. Te vamos a extrañar y recordar siempre. Su prima Maria Renée Tulli, Lucky Zerda y tus sobrinos Marito y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus primos Angela Roldan, Carlos Angela y Gloria Brandan participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus primos Norma Roldan y Felipe Vieyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Tío querido amigo y compañero de tantos consejos. Hoy tu partida me derrumbo sin entender y sin despedida. Quiera Dios tu luz alumbre aun mas el cielo y mientras aquí quedamos esperando tu reencuentro con esos abrazos interminables de Tano. Sus sobrinos Ricardo Tulli y Mary participan con dolor su fallecimiento.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su prima hermana Stella Maris Tulli, su esposo Dr. Fernando Schrage y sus hijas ruegan a Dios por su eterno descanso.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus primos Juan Carlos Ávila Tulli (Chichi), Patricia Ávila Tulli, Tico, Margarita y Cristina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Mary Mukdsi de Abeijon, sus hijos Eduardo, Maria claudi, Gustavo y flia., acompañan a Gaby y fliares. en esste doloroso trance.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Directivos y Personal de la empresa EDESE S.A participan con profundo dolor el fallecimiento de su empleado Sr. César Alfredo Tulli. Ruegan oraciones en su memoria.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Primo querido, mi hermano aquel que la vida no me dio y que mi corazón eligió. Su prima hermana Tere Tulli de Tozzi, sus hijos Valeria, Ricardo y María participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. El grupo de "Veteranos de Básquet" del club Red Star participa con inmenso dolor el fallecimiento del querido "Batatin", que compartió por más de 20 años encuentros, discusiones, bromas y tantas anécdotas que hicieron y hacen de los Domingos a la mañana un día único y especial para todos. Rogamos al Altísimo oraciones en su querida memoria y una pronta resignación para su esposa y demás familiares, especialmente para su hijo y compañero del grupo Piky.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus hermanas Marta y Lidia, sus sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus hermanos Marta, Imelda, Víctor Hugo y Miguel Yunes, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus sobrinos María Marta, Graciela, Chaca y Hugo Paglione, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Rita Caldera y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Jeremías. Ruegan una oración en su querida memoria.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Arnaldo Díaz, su esposa Tomasa Barraza de Díaz e hijos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Mario y sus hijos en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. "Los extraño y los amo", esas fueron sus últimas palabras para nosotros. ¡Gracias Olga y que el Manto Celestial te cubra para siempre! Piru, Aníbal, María Sara, Aníbal, Carolina, Mariela, Daniel, Gastón Álvarez y flias.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Los amigos de sus hijos Mario y Adriana. Dra. Valeria Lescano y Lic. José Fernandez, los acompañan en este momento de dolor. Rogando por la pronta resigancion ante tan dolorosa pérdida.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. María Violeta Banegas de Jugo, su esposo Firmo Jugo y sus hijos Sergio, Hernán y Luciano la despiden con mucha tristeza y acompañan a su querido esposo Marito y a sus hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Flia. Yanulis participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera madre de Viviana. En este momento de dolor.Rogamos por un eterno descanso en paz.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Daniel Bica y flia, acompañan a Viviana con profundo dolor la pérdida de su madre.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. María Rosa Ruiz de Álvarez, sus sobrinos Silvana y Fernando Álvarez, nietos y bisnietos, Mercedes Graciela Ruiz y sus hijos Mariano y Daniel Pérez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposa Silvia Graciela Ibarra, sus hijos Juan Manuel, Silvia Lucia y Angelina, sus hijos políticos Natalia Ramírez y Cesar Cáceres, sus nietos Juliana y Benicio Zalazar Ramírez; Martína Cejas Zalazar, Álvaro Pérez Zalazar y Lucia Cáceres participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Papi el dolor que dejas en nuestras vidas es inexplicable, te vamos a extrañar mucho gracias por cada enseñanza que nos dejaste, te aseguro que te sentirás orgulloso cada vez que cumplamos nuestros logros, lo haremos por vos. Ilumínanos, guíanos y danos fuerza para seguir. Te amamos y te vamos a recordar de la mejor forma papi. Que Dios te tenga en la gloria descansa en paz. Sus nietos Marti, Juli, Alvaro, Lucia y Benicio.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus hermanos políticos Juan Carlos y Lucia Margarita Ibarra, Ana Pejkovich, sus sobrinos políticos Juan Pablo, María Florencia, José Santiago y Tomas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Carlos Anchezar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su estimada flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso y la paz de su alma.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Tu hermano del corazón Guillermo Alegre y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Los compañeros de su hija Silvia de Información Turística de la Municipalidad: Anita, Adriana y Margarita participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Roger Díaz participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Silvia.

Invitación a Misa

ARCE, CLAUDIO HERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Hoy 21/08 al cumplirse 9 dias de su fallecimiento se le oficiara una misa a las 20:00 hs en la parroquia San José. Ubicada en calle Belgrano y Juncal.

CABRERA, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

CÉLIZ SEQUEIRA, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Hijo querido cada dia que pasa duele mas tu ausencia, nadie podra llenar el vacío que dejaste en nuestros corazones. Sus tíos Ale, Germán, sus tías Adela, Natalia, Estela y Sole, tus primos Lucas, Mateo, Bauti, Lola, Santi, Salvi, Franco Thiago, sus bisabuelos Andres y Felipa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CÉLIZ SEQUEIRA, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|.Quiero irme contigo hijo mio. Cuando llega la noche el dolor me domina, ya no tengo tu hermosa sonrisa. En cada rincon encuentro algo tuyo y no soporto tu ausencia. Trato de estar bien pero me es imposible. Todavia no puedo entender porque te fuiste y me dejaste aqui sola. Yo que luché para criarte, el unico consuelo que me queda es que estuve en tus alegrias y tus tristezas, Mi Nahu querido. Te ame, Te amo y te amare toda mi vida. Hijos mio. Tu mami Tita y tu papi Carlos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedal Basilica, al cumplirse un mes de su partida.

FAILA, SELVA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/15|. Su hija Ana María y su hermano Horacio invitan a la misa a realizarse en iglesia Catedral a las 20.30 hs con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

REVAINERA, EVA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. El Infinito se reviste de gloria, a subir una estrella más al cielo. Mami sos la estrella que guias. Mi vida.Tu hija Carlos Alberto, tus nietos Mariano, Alan, Carla, Jorgelina y Yasmin, tu hija politica Cristina y demás deudos. Elevan suplicas en su memoria al cumplir su primer mes de su partida, la misa se oficiará en la Iglesia Sagrado Corazon de Jesus (Bº Guemes) hoy a las 20 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CEJAS, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Miguela Rilinsky de Yocca con sus hijos: Cacho, Inés, Juan,Evelina,Angela, Nino y Renato; Irma Rilinsky con sus hijos: Gabi y José Luis participan con dolor el fallecimiento del apreciado "Dolito". Elevan oraciones en su memoria y acompañan en este momento de dolor a su esposa Marta y sus hijos.

DÍAZ, CLELIA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus hermanas Dudi y Gladis Correa sus sobrinos Ariel Alejandro Franco, Belen Tadeo Arielle y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Misericordia.. cob Iosep. servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162, tel 4219787.

Invitación a Misa

CASTILLO, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/13|. Papá pasaron ya 4 años de tu partida y el dolor, la tristeza sigue siendo tan intenso como aquel triste día. Pero a pesar de ello vives en cada uno de nuestros actos, pensamientos y sentimientos porque eso fue lo que sembraste en nosotros tus hijos un amor eterno. Te amamos y extrañamos mucho. Tus hijos, Claudia, Rubén y Fernando, y tus nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su hermana María Alicia Cáceres, su esposo Luis Rodolfo Paz, participan con profundo dolor el fallecimiento de Hugo. Acompañan a Nena, Jorge y Dany y sus respectivas familias en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus hermanos políticos: Federico Mikkelsen Loth y María Cristina Hoff y sus hijos Christian, Débora, Javier y Lorena y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su hermana política Olga Fiad de Caceres, sus hijas Marcela, Leisa y Hector y nietas Jime, Mili y Rosario, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido tio Hugo, rogamos oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su sobrina Roxana Paz, su esposo Francisco Lepori, sus hijos Florencia, Belén y Sol, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Hugo. Acompañan a Nena, Jorge y Dany en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su sobrino Néstor Rodolfo Paz, Margarita O'Mill e hijos: Maximiliano y Patricia, Augstín y Tatiana, Rodrigo y Luisina y Gustavo Paz, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Dr. Rosmiro Fernández y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Luis Miguel Pizarro, su esposa Filomena, hijos, hijos políticos y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin, Hugo Santillán y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Hugo; gran hombre, respetado y comprometido siempre con las instituciones deportivas y sociales de nuestro Fernández.

Hasta siempre Huguito.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Roberto Nuno, su esposa Estela Maris y sus hijos Roberto y flia; Viviana y flia; Stella Maris y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento . Ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus amigos y amigos de su hijo Jorge, José Luis Cazzaniga, esposa, hijos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Elsa Beatriz Tauil de Lascano, María Elsa Lascano y Mario Yocca y familia participan el fallecimiento del estimado Hugo. Rogando por su eterno descanso. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CORONEL, LUIS. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Luisito, hermano del corazón que el Señor te reciba en sus brazos". Participan con profundo dolor de su fallecimiento su familia Bety Córdoba, Patricia, María Lujan y Agustín Rojas, su familia en el afecto participa con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, LUIS. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. El instituto San Ignacio de Loyola su representante legal profesor Rubén Valdez, su esposa María Eugenia Roldán, personal directivo y personal docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente de la Institución, Sra. Miryam Paz. Elevamos oraciones por el consuelo de la familia.

GUERRERO, LILIA ERMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Querida Quita ya estas junto al Señor. Sus primos Mirta, Kuki y Beatriz Guerrero y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Suncho Corral.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del esposo de la ex personal de maestranza, Antonia Bazán de Haro. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. . La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del padre del comisionado municipal de Choya, Pedro Haro. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 96 Pedro Medrano de El Tasial participa con dolor el fallecimiento del padre del comisionado municipal de Choya, Pedro Haro. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. Esther Maldonado y todos los integrantes de la familia Maldonado Mansilla participan con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento de tristeza. Choya.