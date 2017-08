Urtubey aseguró que Cristina Kirchner no representa una alternativa opositora

Fotos POSTURA."No veo mucho espacio para que crezca el voto" a CFK.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, minimizó las posibilidades de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de construir una alternativa opositora al gobierno de Cambiemos y para conducir al peronismo tras el resultado de las elecciones Paso del domingo pasado.

‘Lo de Cristina ya fue," remarcó en declaraciones a Radio Mitre, en las que sostuvo que el apoyo que tiene la ex presidenta en la provincia de Buenos Aires es ‘residual’ y ‘ya no le alcanza’ para ‘construir’ una alternativa oposición.

En este sentido, Urtubey consideró que "como toda persona que tuvo un enorme posicionamiento, hay un residual de apoyo que gradualmente irá siendo menor, pero ya no le alcanza para construir absolutamente ninguna alternativa’. "No veo mucho espacio para que crezca el voto de la ex presidenta", indicó el mandatario, quien vaticinó que "alguna gente" va a votar a Cambiemos "con tal de que no gane" Cristina en las elecciones del 22 de octubre.