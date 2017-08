D’Onofrio: "De ninguna manera River quiso sacar ventaja"

Fotos POSICIÓN. Rodolfo D’Onofrio justificó la decisión de River Plate de jugar el partido de anoche ante Instituto de Córdoba que llegó diezmado.

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, afirmó que su club "de ninguna manera quiso sacar ventaja" al enfrentar a Instituto en medio de su pretemporada, argumentó que no había otra fecha disponible y que "el fútbol no es una guerra".

"Hace un mes y medio nos dijeron que teníamos que jugar y no da lo mismo para los que estamos jugando copas y los que no. De ninguna manera River quiso sacar ventaja; eso es una tontería de los que no tienen la capacidad de pensar", adujo D’Donofrio.

El dirigente agregó que "River esta necesitando competir, jugar e ir aceitando la maquinaria" de cara a la Superliga y el tramo decisivo de la Copa Conmebol Libertadores.

"Tenemos un grupo humano muy unido y eso es lo que te hace lograr los objetivos. Nunca hay que rendirse. Hay que seguir jugando y entender que el fútbol no es una guerra", sentenció en diálogo con TyC Sports.

D’Onofrio señaló que ayer Deportivo Morón eliminó a San Lorenzo de Almagro en la misma competencia a pesar que tampoco estaba en las condiciones ideales y consideró que hubiese tenido menos posibilidades si hubiera "agarrado a un equipo grande dentro de dos meses, ya afilado".

"Esta Copa es muy linda, es una muestra de lo que es el fútbol argentino y su competitividad. Tenemos partidos contra equipos de todas las categorías y no hay ventaja para nadie. Son noventa minutos y hay que jugar", concluyó.

D’Onofrio también habló en otro medio sobre el futuro de Gallardo y dijo: "Si decide seguir siendo el DT tiene unanimidad. El 100% está de acuerdo. Yo, si quiero ser presidente, tengo que pasar por una elección. Entonces, es más fácil que él siga a que yo sea presidente".