¿Qué son los derrames que afectan al ojo?

21/08/2017 -

La mayoría de la gente sabe que una presión arterial alta y otras enfermedades vasculares representan un riesgo para la salud en general, pero muchos no saben que la presión arterial alta puede afectar la visión y lesionar las arterias en el ojo. Un tipo de derrame que afecta al ojo, también conocido como una oclusión de la arteria retiniana, es un bloqueo en los vasos sanguíneos de la retina (el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo). La obstrucción es causada por un coágulo o una oclusión (estrechamiento o cierre) en un vaso sanguíneo, o una acumulación de colesterol en el mismo. Hay varios tipos de derrames que afectan al ojo, dependiendo de si afectan las venas o las arterias oculares. Las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el corazón. Las arterias son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón. Oclusión de rama venosa retiniana (ORVR) es una obstrucción en las pequeñas venas de la retina. Oclusión de rama arterial retiniana (ORAR), es la que bloquea las pequeñas arterias de la retina. Oclusión de la vena central retiniana (OVCR) es una obstrucción de la vena principal en la retina. Oclusión de la arteria central de la retina (OACR) es un bloqueo en la arteria central de la retina. Síntomas El síntoma más común de un derrame ocular es la pérdida repentina e indolora de la visión. Puede afectar uno o ambos ojos, en el caso de una OACR y una OVCR, o sólo una parte de un ojo, en el caso de una ORAR y una ORVR. Otros síntomas incluyen: • Pérdida de la visión periférica; • Visión distorsionada, y • Puntos ciegos. Sin un tratamiento inmediato, la pérdida de la visión puede ser permanente. ¿Quién está en riesgo de tenerlo? Los hombres son más propensos a tener un derrame que afecte al ojo que las mujeres. La enfermedad es más común en personas de 60 años de edad en adelante. Ciertas enfermedades aumentan el riesgo de un derrame que afecte al ojo. Éstas incluyen: • Enfermedades cardiovasculares. • Diabetes. • Un nivel de colesterol alto. • Presión arterial alta, y un estrechamiento de la carótida o arteria del cuello. Diagnóstico Si usted nota una pérdida repentina de la visión, debe consultar a su oftalmólogo de inmediato. Él o ella llevará a cabo un examen completo para determinar si usted ha tenido un derrame que haya afectado al ojo. El oculista dilatará sus ojos con gotas especiales, lo cual permitirá que él o ella pueda examinar la retina a fondo en busca de señales de daño. Algunas de las pruebas que su especialista puede llevar a cabo son: Una angiografía con fluoresceína. Éste es un procedimiento de diagnóstico que utiliza una cámara especial para tomar una serie de fotografías de la retina, después de que una pequeña cantidad de tinte amarillo (fluoresceína) se inyecta en una vena del brazo. Las fotografías muestran el tinte de fluoresceína mientras viaja a través de los vasos sanguíneos de la retina, indicando cuáles están cerrados. Una prueba de presión intraocular (presión dentro del ojo). Una prueba de reflejos de la pupila. Fotos de la retina. Examen con lámpara de hendidura. Pruebas de visión lateral (examen del campo visual), y pruebas de agudeza visual para determinar qué tan bien puede leerse un cuadro ocular. Tratamiento Varios tratamientos pueden ser probados. Éstos deben ser administrados un par de horas después que los síntomas comiencen para que sean útiles. Los tratamientos incluyen: inhalación de una mezcla de dióxido de carbono y oxígeno. Este tratamiento hace que las arterias de la retina se ensanchen (dilaten); extracción de un poco de líquido en el ojo que ayude a que el coágulo se mueva hacia afuera de la retina; drogas anticoagulantes. Algunos pacientes recuperan la visión después de un derrame que ha afectado al ojo, aunque la visión a menudo no es tan buena como antes. No obstante, la pérdida de la visión puede ser permanente.