Dudas y certezas

21/08/2017 -

Mauricio Macri salio fortalecido de las elecciones, con un resultado que consolido su proyecto politico, le dio aire a su gestion y dejo debilitada a la oposicion encarnada en el peronismo, lo que derivo en serios cuestionamientos internos hacia Cristina Fernandez. Con ese aval, el Presidente tiene previsto profundizar sus politicas en la segunda parte de su mandato. El desafio, no caer en practicas cuestionables. Las senales dadas el domingo a la noche con el escrutinio en Buenos Aires y Santa Fe, y la maniobra que uso para suspender al camarista Eduardo Freiler, muestran senales preocupantes. Cambiemos, finalmente, se impuso con claridad en diez distritos, tres de ellos considerados ¡§grandes¡¨: Ciudad de Buenos Aires, Cordoba (donde obtuvo un fuerte aval) y Mendoza. Retuvo la Ciudad, Corrientes, Jujuy y Mendoza. Sorprendio en Neuquen. Arrebato la mayoria en distritos peronistas como Entre Rios y La Pampa. Consiguio triunfos resonantes en San Luis, donde los Rodriguez Saa no perdian desde hace 32 anos, y en Santa Cruz, donde derroto al kirchnerismo en su cuna. Fue superado, en cambio en trece provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, La Rioja, Misiones, Rio Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucuman y Tierra del Fuego. En Buenos Aires, tras un desprolijo escrutinio provisorio que dejo dudas, Esteban Bullrich supero a Cristina Fernandez por 6.915 votos, pero con una importante cantidad de sufragios sin contar por lo que el final quedo abierto. Trece a diez (Cambiemos) y una indefinicion. Ese fue el resultado final, escueto y frio, de las Paso. Unas internas que dejaron algunas dudas y no pocas certezas. Las dudas radican en la necesidad de recurrir a maniobras del ¡§pasado¡¨ para instalar una idea inexacta en torno a la real amplitud del triunfo. La extrema demora en el escrutinio bonaerense y en Santa Fe, donde a las 3 de la manana aun no se habian cargado los numeros de Rosario que finalmente dieron el respaldo al peronismo, dejaron una sombra sobre la performance del macrismo en todo el pais. Mas alla de las explicaciones oficiales, las ¡§coincidencias¡¨ en las tardanzas justo en los distritos donde Cambiemos parecia que ganaba fueron las que permitieron que, antes de la medianoche del domingo, en el macrismo se fueran a dormir con la ¡§foto¡¨ de que se habian impuesto en 13 distritos, incluidos los ¡§cinco grandes¡¨, y que habian obtenido triunfos resonantes en San Luis y Santa Cruz, ademas de un resultado historico en Capital. La estrategia oficial dio resultados. Cristina no figuro venciendo a Cambiemos, y el macrismo aparecio como el ganador nato de las elecciones. Que el escrutinio definitivo de como la mas votada a Cristina a finales de agosto no es lo mismo que lo haga la noche del 13. Que Santa Fe no fuera ¡§amarilla¡¨ sino hasta el lunes, tampoco. El importante respaldo obtenido por Macri no necesitaba de esas triquinuelas politicas y mediaticas. Era importante, aun perdiendo en Santa Fe y por unas decimas en Buenos Aires. Luego, todo quedo tapado con el debate en torno a las denuncias kirchneristas de ¡§manipulacion¡¨, ¡§secuestro de votos¡¨ y ¡§psicopateadas¡¨ y al discurso oficial sobre la ¡§ratificacion del cambio¡¨. Las dudas sobre los mecanismos utilizados por el oficialismo nacional se alimentaron tambien con la maniobra elucubrada para suspender a Freiler y aprobar su juicio politico. Un Gobierno que instalo la idea del ¡§cambio¡¨ contra el ¡§pasado¡¨ y que considero que con el resultado electoral ¡§la Republica se ha afirmado a lo largo y a lo ancho de la Nacion¡¨ tuvo que recurrir a una estratagema ¡§kirchnerista¡¨. Aprovechando (o instando) una demora en la asuncion del senador Mario Pais en el Consejo de la Magistratura en reemplazo de Ruperto Godoy, apartado del organismo por un fallo judicial, el macrismo pudo llegar al numero necesario para suspender a Freiler. Pais pudo jurar recien cuando el plenario del Consejo habria suspendido al juez. Basta con imaginar cual hubiera sido la reaccion de Cambiemos si esa maniobra hubiera ocurrido durante el Gobierno anterior. ¡§No podemos hacernos cargo de que ellos sean poco previsores¡¨, dijo con ironia el diputado de Cambiemos y miembro del Consejo Pablo Tonelli al rechazar las denuncias peronistas. ¡§El Consejo de la Magistratura es un organismo politico, lo podemos llamar una picardia, no fue muy claro lo que hicieron, no fue muy etico pero esta dentro de las picardias que se hacen en politica¡¨, explico el juez Jorge Candis, miembro del Consejo. ¡§Lo que Macri quiere es disciplinar a los jueces¡¨, denuncio Freiler. ¡§Es un paso adelante enorme hacia la Argentina de la seriedad, hacia el fin de la impunidad¡¨. ¡§Quiero felicitar a los consejeros de la Magistratura. Por este camino vamos a lograr cada vez un pais mas confiable¡¨, sentencio Macri. Legal, pero no etico. Un pais mas confiable. Un discurso sobre el valor de las instituciones y ¡§picardias¡¨ como herramientas. Poco serio, cuestionable. Sobre todo en un Gobierno que construyo su poder censurando esas practicas. Los brios oficiales tienen su base en los resultados del domingo. Y alli comienzan las certezas. El Gobierno sabe que quedo fortalecido y confia en que si finalmente Cristina es la triunfadora en la Provincia en octubre podra remontar el resultado. ¡§Cristina ya perdio¡¨, se jactan. Macri convirtio estas elecciones primarias en un plebiscito a su gestion y puso en juego el prestigio de sus principales laderos: Maria Eugenia Vidal y Elisa Carrio. Arriesgo todo, consciente de que es el primer round de una pelea que se definira en octubre. Y tiene la certeza de que, repitiendo la estrategia, cosechara mas votos en el segundo turno electoral. Otras certezas se sustentan en los perdedores del domingo. Sergio Massa, Martin Lousteau, Juan Schiaretti, Alicia Kirchner, los Rodriguez Saa, Gustavo Bordet, Mario Das Neves y Carlos Verna. Salvo el ex embajador en Estados Unidos, todos peronistas que deben repensar su futuro. Si bien mas del 60 por ciento de los argentinos votaron a propuestas opositoras en todo el pais, lo cierto es que la fuerza creada por Macri, Carrio y el radicalismo se consolido en todo el territorio y obtuvo un resultado a nivel nacional (35,9 por ciento) que obligara al peronismo a realizar -mas alla del resultado del 22 de octubre- un profundo replanteo de cara al 2019. Cristina Fernandez no quedo como la figura principal del PJ, pero tampoco quedo fuera de carrera. Pero ya comenzaron los fuertes cuestionamientos internos contra ella. Massa apenas llego a los 15 puntos en Buenos Aires y se quedo sin representacion en el resto del pais. Los gobernadores peronistas estan dispersos. Schiaretti, el principal derrotado en Cordoba, era uno de los que buscaba liderar al PJ. Juan Manuel Urtubey, el otro que buscaba lo mismo, consolido su prestigio en las urnas de Salta y vera si puede protagonizar la renovacion. Figuras como Domingo Peppo o Sergio Unac, quienes se impusieron en sus provincias, son de la nueva camada de dirigentes. Una mezcla de voluntades e historias que deberan analizar como encauzar a la fuerza. Tras el primer espaldarazo del mercado a horas de las elecciones, Macri recibio en una semana los respaldos del vicepresidente norteamericano Mike Pence y del titular del Banco Mundial Jim Yong Kim. Sin que terminen de crecer los brotes verdes, los indices indican una mejoria en la economia. Con estas senales y la esperanza de poder sumar votos de peronistas, massistas e independientes, en el macrismo ven con buenos ojos el escenario de octubre. La noche del domingo, entre musica y globos, un euforico Macri exclamo: ¡§Estamos empezando a recorrer los 20 mejores anos de la historia¡¨. Un optimismo al que se opondra la necesidad que tendra hasta octubre y durante los proximos dos anos, de obtener consensos para aplicar las reformas que pretende impulsar. Y para ello, el Gobierno debera cuidar las formas republicanas y no repetir errores como el del Consejo de la Magistratura. ƒÜ