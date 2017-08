21/08/2017 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche los terceros partidos decisivos de los playoffs del Torneo de Ascenso, que lleva el nombre de Esteban "Chichi" Contreras.

El programa de partidos para esta noche es el siguiente: en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. La Fusión (Jorge y Festa); en Club Güemes, Los Gauchos vs. Armonía Básquet (Ruiz y Chejolán); en Polideportivo Nº 2, Parque Sur A vs. Vélez de San Ramón (Ponce y Gerez).

La NBA Santiagueña recordó a los equipos la obligación de presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.