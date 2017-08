Debut con gol de Andrés Chávez en el Panathinaikos

21/08/2017 -

Un gol del debutante Andrés Chávez -ex delantero de Banfield, Boca y San Pablo de Brasil- le permitió a Panathinaikos igualar 1 a 1 como visitante ante Platanias, por la primera fecha de la Súper Liga de Grecia.

Chávez adelantó a Panathinaikos a los 27 minutos del complemento e igualó Nikolaos Korovesis seis minutos después. En otros resultados, AEK (ingresó en el complemento Patricio Rodríguez, ex Independiente) derrotó 2 a 0 a Panetoikos (entraron el ex Boca Federico Bravo y el ex Colón Franco Mazurek), Levadiakos igualó sin goles ante Paok (con el arquero Rodrigo Rey, ex Godoy Cruz) y Panionos venció a Keryra 1 a 0.