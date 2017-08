Old Lions festejó en casa, pero no pudo sumar el punto bonus

21/08/2017 -

Old Lions venció ayer 41 a 24 a Tiro Federal de Salta, aunque el triunfo no le permitió trepar al cuarto lugar de la Zona Promoción del Regional del NOA ya que no pudo sumar el punto bonus que buscaba.

Mientras tanto, Santiago Rugby cayó en su visita a Cardenales en Tucumán por 54 a 28 y sigue en septimo lugar.

El "León" apoyó cinco tries, pero recibió tres de los salteños en un partido de desarrollo extraño y en el que local tuvo un rendimiento desparejo.

Le costó acomodarse al equipo santiagueño, que sobre los 15 minutos perdia 10 a 3, pero entre los 17 y los 25 tuvo una rafaga y anotó tres tries. Una distracción le permitió a los salteños apoyar su segundo try y descontar diferencias (27-17).

Pero Old Lions volvio a contar con la inspiración individual, esta vez de Abdala, para irse al descanso arriba 34 a 17.

El segundo tiempo arrancó muy bien, porque un try espectacular de Adrián Arévalo le daba el bonus que buscaba, pero desde ese momento el local bajó su nivel y Tiro reaccionó.

Asi llego el try de la visita que no puso en peligro la victoria, pero sí le quitó a Old Lions la chance de sumar un punto más y darle alcance a Tigres.

Otros resultados: Tigres 10 - Gimnasia y Tiro 55; Jockey (Tuc) 52 - Coipu 25

Posiciones: 1. G. y Tiro 33 ; 2. Jockey (Tuc) 31; 3. Cardenales 28; 4. Tigres 26; 5. Old Lions 25; 6. Tiro Federal 19; 7. Santiago Rugby 15; 8. Coipu 11; 9. Bajo Hondo 4; 10. Monteros 0.