Fotos Instituto Santiago lo dio vuelta y quedó como único escolta

21/08/2017 -

Instituto Santiago recuperó el segundo puesto en la Zona A, al vencer a Unión Santiago por 3 a 1, en un partido entretenido que se jugó ayer en cancha de Villa Unión. El equipo de "Cacho" González perdía 1 a 0 al minuto de iniciado el encuentro, por el gol de Jonathan Ledesma, pero lo dio vuelta con tantos de Mario Valdez, Martín Chávez y Emanuel Ruiz. De esta manera, Instituto llegó a los 10 puntos y quedó como único escolta de Güemes, que tiene 15. El partido Cuando los equipos empezaban a acomodarse sobre el terreno de juego, Jesús Alcaraz cometió un grueso error defensivo, Franco Lazarte cedió para Jonathan Ledesma, que quedó mano a mano con el golero Moyano y no falló. El gol obligó a Instituto a plantarse en campo rival en busca del empate. Emanuel Ruiz tuvo dos chances: un cabezazo a los 17 y una media vuelta a los 22. Unión Santiago, por su parte, respondió con un remate de Hernán Gómez, pero el golero Moyano evitó la segunda caída de su valla. A los 33, Mario Valdez ingresó en el área, luego de una gran jugada colectiva, y resolvió con categoría para establecer el empate. De ahí hasta el final, no hubo situaciones de riesgo y los equipos se fueron a vestuarios con el partido abierto. En el segundo tiempo, el trámite continuó equilibrado. Instituto estuvo cerca del segundo, cuando Jorge Giménez se metió en el área, pero definió defectuosamente. También pudo convertir el "Trico", con una gran jugada individual del "Rata" Abdala. Los dos entrenadores realizaron cambios en busca de un mejor rendimiento para afrontar los momentos decisivos del encuentros. A los 30, Unión Santiago dispuso de una gran oportunidad para convertir, pero el "Colo" Gauna no pudo empujarla al gol con el arco vacío y la pelota se fue por encima del travesaño. El 2 a 1 Cuando todavía se escuchaban los lamentos de los hinchas del "Trico", Instituto convirtió el 2 a 1. Emanuel Ruiz habilitó dentro del área a Martín Chávez, que definió con precisión y desató el festejo del local. Unión Santiago se fue con todo en busca del empate y dejó algunos huecos en su defensa. A los 39, Ruiz se sacó varios hombres de encima y definió con clase para poner el 3 a 1 y definir el partido en favor de la "Gloria". Los minutos finales se jugaron en un clima tenso, porque los hinchas del "Trico" hicieron sentir su descontento. Instituto hizo circular la pelota para no pasar sobresaltos y terminó quedándose con tres puntos valiosos. En la próxima fecha, Instituto visitará a Sarmiento, en tanto que Unión Santiago recibirá a Comercio.