Fotos Miles de loretanitos se reunieron para ser agasajados en sus barrios por su día

21/08/2017 -

LORETO, Lo re t o ( C ) "La Capital del Rosquete" vivió una jornada diferente caracterizada por el constante circular de niños acompañados por sus padres o abuelos por las calles de la ciudad. Todos tenían el mismo destino: llegar al centro de diversión que se montó en cada uno de los barrios, con el fin de que los pequeños disfruten en su día. La organización de los encuentros estuvo a cargo de las comunidades y distintas organizaciones sociales, entre ellas los jóvenes del Club Leo, quienes articularon con el programa municipal "Acompañame a crecer". En este marco, la municipalidad loretana suministró los insumos para la tradicional leche chocolatada, además de golosinas, galletas y regalos. "La idea fue que los chicos no se junten en un solo lado, donde no le podamos brindar una atención personalizada como se merecen, porque el número en estos casos supera a la voluntad y a la estructura. Por eso es que se coordinó con las comunidades vecinales y otras instituciones para organizar un centro de diversión en cada barrio. Entonces los chicos están bien atendidos y pasan una jornada inolvidable", indicó José Luis Artaza, intendente de esta ciudad.