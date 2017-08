Fotos Garavano pidió "que se determinen responsabilidades por el caso Maldonado"

21/08/2017 -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, afirmó que "si alguien de la Gendarmería tuvo algo que ver" en el caso de Santiago Maldonado -visto por última vez el 1 de agosto, durante un operativo de esa fuerza de seguridad en la localidad chubutense de Cushamen-, se buscará "que se determinen las responsabilidades". Garavano contó que el martes se reunirá con "una serie de organismos de derechos humanos" que le solicitaron un encuentro para hablar de este tema. "Es la Justicia la que está investigando y tenemos que ser respetuosos con el juez que está interviniendo", señaló Garavano, que agregó que "lo importante es que aparezca Santiago". El ministro sostuvo que lo que hizo el Gobierno fue señalar "los elementos que tenía", y ponerlos a disposición de la Justicia, y remarcó que también puso a cargo de la investigación "a otra fuerza distinta de Gendarmería". Caso Freiler Por otro lado, el ministro Germán Garavano, aseguró que la decisión de iniciar un proceso de juicio político al camarista Eduardo Freiler se tomó "dentro del marco reglamentario", y que la verdadera situación de "apresuramiento" se dio en el ámbito del bloque opositor, con la celeridad que le dieron a la jura del senador Mario Pais, en reemplazo de Ruperto Godoy, desplazado por la Justicia por no tener el título de abogado. ‘Fue una decisión tomada dentro del marco reglamentario. La verdadera situación de apresuramiento se dio en el ámbito del bloque opositor, con la celeridad que le dieron a la jura del senador Pais’, dijo Garvano. "Estamos frente a una situación en la que el kirchnerismo protege a sus últimos alfiles en la Justicia, que están siendo investigados por temas de corrupción", reflexionó el ministro. Gils Carbó Para el ministro de Justicia, Alejandra Gils Carbó debería dejar el cargo de procuradora general, al aducir varios motivos. "La Procuración no ha encarado el combate de la corrupción, del delito. Ha crecido la cantidad de recursos que se le han asignado en los últimos cuatro años de forma exponencial, y la cantidad de personal asignado y eso no se ha visto traducido en resultados ni de cara al combate del delito ni de la corrupción". Agregó que más allá de las cuestiones políticas, "yo le hago un fuerte cuestionamiento a la gestión de la procuradora. A esto ahora se le agregan las investigaciones judiciales, que está siendo investigada por sus propios fiscales, lo cual genera una situación de crisis institucional que no recuerdo haya pasado en el país. Yo creo que al menos para defenderse de un llamado a indagatoria debería pedir licencia. Es muy raro que el procurador sea llamado a indagatoria y declare en funciones", concluyó Garavano.