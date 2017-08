La pelea del año, con hora confirmada

Fotos EXPECTATIVA Ambos peleadores vienen haciendo un show. Habrá que ver qué hacen cuando salgan a escena.

22/08/2017 -

Ya está todo más que listo para la pelea del año. El sábado 26 de agosto, en el T Mobile Arena de Las Vegas, Floyd Mayweather enfrentará a Conor McGregor en un combate sin precedentes, donde el invicto boxeador se las verá por primera vez con un peleador de artes marciales que hará su primera excursión profesional en el boxeo.

Una de las preguntas que habita en cada uno de los fanáticos deseosos de ver esta contienda radica en la hora a la que comenzará el combate.

En Argentina será transmitida por el canal Fox Premium Action y se podrá ver a los dos púgiles en acción desde las 00.30.

Los combates preliminares arrancarán a las 21 de nuestro país. Serán un total de cinco peleas antes de que a las 23.50 empiece todo el show previo a May Mac.

Los peleadores subirán aproximadamente a la 00.20 y diez minutos más tarde ya comenzaría la contienda.

Preliminares

Este es el programa de combates previstos para la velada del fin de semana, en donde se verán cara a cara Floyd Mayweather con Conor McGregor en un combate sin precedentes.

Defensor del título Gervonta Davis vs. Francisco Fonseca (campeonato mundial peso superpluma IBF).

Defensor del título Nathan Cleverly vs. Badou Jack (campeonato mundial peso semipesado WBA).

Andrew Tabiti vs. Steve Cunningham (cinturón vacante de campeón USBA en el peso crucero). Dos combates preliminares: Shawn Porter vs Thomas Dulorme y Juan Heráldez vs. José Miguel Borrego.

Se espera una lleno total en el estadio.