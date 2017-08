Fotos El senador Gerardo Zamora participó de la cabalgata en honor al General José de San Martín

22/08/2017 -

El senador nacional, Dr. Gerardo Zamora, participó de la 10ª edición de la cabalgata que se hizo en homenaje al General José de San Martin. Estuvo organizada por la Asociación Madres del Barrio San Martín y, este año, participaron más de 600 jinetes de distintas agrupaciones de Santiago del Estero y de provincias vecinas. Una vez que finalizó la cabalgata en el barrio San Martín, la titular de la asociación "Madre Unidas del barrio San Martin", Zulema Maldonado, expresó: "Gracias a todos los que nos han apoyado para la realización de esta cabalgata, a los Granaderos especialmente que han venido de Buenos Aires, a los Gauchos de Güemes y a todas las agrupaciones, más de 40 que han participado". En este contexto, el senador Zamora se sumó a la cabalgata en el barrio Almirante Brown y recorrió las calles de la ciudad hasta la plazoleta Madre de Ciudades, ubicada en el barrio San Martin. Una gran cantidad de vecinos esperaban en las veredas para disfrutar de este evento en el que se rinde un tributo a uno de los próceres más importantes que tiene la Argentina, el General José de San Martín. Además, Maldonado sostuvo: "En este día estamos cumpliendo diez años de esta cabalgata, orgullosas de homenajear a un grande, como lo es el general San Martín, no me queda más que palabras de agradecimiento a todos porque esto solo no se hace, solo no se realiza. Gracias a los vecinos que colaboraron. Hasta el año que viene. ¡Viva la Patria!" Felicitaciones de Zamora En tanto, en diálogo con los medios, el senador nacional Dr. Gerardo Zamora destacó: "Una vez más felicito a la Asociación de Madres del Barrio San Martín. Esta es la cabalgata número 10 y se la hace en honor al General José de San Martín. Una vez más, yo puedo participar y para mí es una inmensa alegría". Zamora agradeció "a todos los que han participado, jinetes de las distintas agrupaciones gauchas, la delegación de Granaderos, de los Gauchos de Güemes que han venido a nuestra tierra y han compartido esta cabalgata que es un homenaje que se le hace al libertador, al General San Martín y en el recuerdo de él, el ejemplo para poder seguir forjando esta Patria por la cual él puso toda su hombría de bien, nos legó algo importante a los pueblos de Sudamérica que es la libertad, pero también un ejemplo de vida que es válido imitar en estos tiempos también", afirmó el senador. Participantes Además de jinetes santiagueños y de provincias vecinas, este año también participaron de la 10ª Cabalgada representantes de la Federación Gaucha de Salta y el Instituto Nacional Sanmartiniano. Es necesario resaltar que el Instituto Nacional Sanmartiniano entregó documentación que certifica el paso del General San Martín por tierras santiagueñas y que ayer fue oficialmente dado a conocer. La 10ª Caravana en homenaje a San Martín arribó a las 14.30 a la plazoleta Madre de Ciudades, del barrio San Martín. Allí se efectúo la recepción de autoridades. Luego, fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, hubo un minuto de silencio en honor al prócer. También se escucharon palabras alusivas que estuvo a cargo de miembros de la organización. La gente vivió grandes momentos al ver el hidalgo paso de los jinetes. Con banderas azul y blanca como también con las de Santiago del Estero, saludaron efusivamente a las autoridades y a quienes asistieron a este importante evento.