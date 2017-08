José María Yocca puso en marcha su nuevo ciclo

Fotos EXPECTATIVAS. Yocca dejó en claro que Sarmiento "no está lejos" de los puestos de clasificación y le apunta a ganarle al escolta Instituto.

22/08/2017 -

No es bueno el presente de Sarmiento de La Banda en el Torneo Federal B. Con apenas seis puntos en igual cantidad de fechas disputadas, el "Profe" supera apenas por una unidad a los colistas de la Zona A de la Región Centro. Las dos derrotas en los últimos dos cotejos precipitaron la salida del entrenador Alberto Albarracín. Pero ayer a la tarde asumió José María Yocca, con el optimismo y la confianza de enderezar el rumbo del elenco bandeño.

Éste es el segundo ciclo del "Sordo" en Sarmiento. Diego Kofler e Ignacio Juárez Beltramino completan el cuerpo técnico de Yocca, que fue presentado ayer por la dirigencia del "Profe" antes de arrancar la práctica.

Al término del entrenamiento, José María Yocca habló con la prensa. "No sé si llamarlo desafío. Sarmiento no está lejos de los puestos de clasificación. Solo el que está marcando una diferencia es Güemes por el presupuesto y por cómo se armó. Lo más importante que tenemos de ahora en más es llegar bien al partido contra Instituto. La idea será ganar para quedar a dos puntos de ellos, no estamos tan lejos", analizó.

"No es descabellado hablar de aquí a dos fechas de estar peleando bien arriba en caso de meter triunfos. Para eso me llamó el presidente y por eso lo acepté", agregó el flamante DT de Sarmiento.

Por último, señaló: "Lo importante aquí es que hay un buen plantel y hay que mejorar pequeñas cosas. Ya después dependerá de lo que pueda hacer el jugador. Hoy Sarmiento necesita sacar muchos puntos y volver rápido al triunfo".