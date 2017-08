Daniel Ferreiro le pidió disculpas a Rodolfo D’Onofrio

22/08/2017 -

El vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, le pidió disculpas al presidente de River, a quien acusó de haber querido "sacar ventaja" al no postergar el partido ante Instituto. "Probablemente no fueron afortunadas las formas de mi parte. No debí escribir instintivamente. No tengo ningún problema personal con Rodolfo D’Onofrio y si se sintió agraviado le pido disculpas’, escribió Ferreiro en su Twitter. Explicó que su actitud se debió a su función. "Mi función es presidir la BN y defender a cada uno de los equipos de nuestra categoría. Sigo sosteniendo que el partido no debió jugarse. Pero ratifico que no es algo personal", dijo.