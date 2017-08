Magario: "El techo de Cambiemos ya está, no van a sacar un solo voto más"

Fotos REFLEXIÓN. "Ganamos por más de 25 puntos. Fue una excelente elección de Unidad Ciudadana", dijo la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

22/08/2017 -

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, analizó el resultado de las Paso, habló sobre los desafíos que de cara a octubre enfrenta Unidad Ciudadana, el espacio que integra y que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó que "de cada cinco matanceros cuatro le han dicho no a María Eugenia Vidal".

"Ganamos por más de 25 puntos. Fue una excelente elección de Unidad Ciudadana. El techo de Cambiemos ya está, no van a sacar un solo voto más", sostuvo Magario.

"De cada cinco matanceros cuatro (votantes) le han dicho no a María Eugenia Vidal, están cansados, permanentemente no llegan a fin de mes, a los jubilados no les alcanza la plata. Fue una manifestación en toda la provincia", puntualizó la intendenta y candidata a primer concejal por Unidad Ciudadana.

"Esto demuestra la manipulación de la información del día domingo, de la gestión y de su gobierno" continuó criticando Magario a la gestión de la gobernadora.