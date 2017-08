El país ratificó ante Interpol la vigencia de las alertas rojas por el atentado a la Amia

22/08/2017 -

El gobierno ratificó ante la Interpol la "vigencia de las alertas rojas" de captura internacional que pesan sobre los iraníes acusados de perpetrar el atentado terrorista contra la Amia en 1994, en el que fallecieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.

"El canciller Jorge Faurie fue recibido este lunes (ayer) en la ciudad de Lyon, Francia, por el secretario general de Interpol, Jürgen Stock. El objetivo de esta reunión fue la ratificación de la vigencia de las alertas rojas en línea con lo decidido por la UFI-Amia y las autoridades judiciales argentinas", indicó la Cancillería en un comunicado.

En tanto, precisó que "se llevó adelante un diálogo político para reafirmar el compromiso argentino en seguir los procesos de investigación que permitan el esclarecimiento del caso Amia".

"Durante el encuentro se abordaron, además, cuestiones de seguimiento de otras acciones de cooperación entre Argentina e Interpol", destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según indicó la Cancillería, durante la charla entre Faurie y Stock se destacaron los temas vinculados con "el interés de Interpol en tener activa participación en acciones a nivel internacional en lo que respecta al combate al terrorismo y a otros escenarios de lucha contra el crimen organizado, especialmente al narcotráfico".

Los acusados con orden de captura, considerados autores intelectuales del atentado, son el ex ministro de Defensa iraní Ahmah Vahidi; el ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani; el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezzai; y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, tercer secretario de la embajada iraní con posible doble identidad.