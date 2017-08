El jueves comienza otra fecha

22/08/2017 -

Con el partido entre Defensores del Sud y Sportivo Colón, se iniciará este jueves una nueva fecha del Torneo Anual que organiza la Afab.

El partido se jugará en cancha de Defensores, desde las 20.30.

La fecha continuará el sábado 26 en Huracán, con la siguiente programación: a las 14, Villa Constantina vs. Coronel Suárez; 15.30, Huracán vs. Red Star (por TV); 16.45, Patagonia vs. Almirante Brown; 18, Quilmes vs. Almirante Brown B.

El domingo concluirá la fecha en Almirante Brown.