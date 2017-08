Nannis logró un nuevo triunfo contra Lhoan

22/08/2017 -

Desde que Mariana Nannis regresó a Argentina para controlar a sus hijos, los mellizos Charlotte y Alexander Caniggia (24), manifestó su postura en contra de Lhoan, el novio de su hija. La esposa de Claudio Paul asegura que no le gusta el joven cantante y que no lo quiere cerca de su familia. Tanto es así que fue a la Justicia para solicitar una medida perimetral y la jueza falló a su favor. "Estoy muy triste, muy dolido y muy afligido con todo esto. Es una pesadilla", dijo Lhoan. También reconoció que no está viviendo más con Charlotte: "Estoy cumpliendo la perimetral y todo lo que dicta la justicia". También aseguró que está intentando resolver todo de la mejor manera para poder volver a convivir con su novia: "Está todo en manos de la jueza. Si Dios quiere la semana que viene vamos a tener noticias". Charlotte, por su parte, al igual que su novio, se expresó a través de un audio de WhatsApp. La joven se mostró sorprendida por el accionar de su madre, y triste por el presente que está viviendo.