Benjamín Vicuña rechazó una propuesta para actuar en la exitosa "Narcos"

22/08/2017

Benjamín Vicuña, además de ser un reconocido actor tanto en TV y cine como en teatro, es también padre de tres niños fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain. La exitosísima serie de Netflix, "Narcos", se prepara para lanzar su tercera temporada y le ofrecieron al chileno un papel. Sin embargo, el padre de Beltrán, Benicio y Bautista decidió rechazar la tentadora oferta. Resulta que el actor tiene un requisito fundamental a la hora de evaluar sus propuestas: "Mis hijos son mi vida, le doy mucha importancia a la familia. Mi régimen para tomar un trabajo es un límite de hasta tres meses y viajar a verlos cada dos semanas. Así trabajo. Si no me dan esas condiciones, para mí pesa más la familia". Según informó el novio de la actriz Eugenia "China" Suárez en "Rompe la tarde", Netflix no aceptó sus condiciones. "Una pena que no hayan tenido esa sensibilidad", admitió el actor. Por otro lado, el protagonista de la obra "Eva Perón" se refirió al momento que transita el teatro porteño: "Me parece que es un gran momento del teatro. Yo siempre supe que Buenos Aires es una de las capitales mundiales del teatro, que le da a algunos actores la posibilidad de vivir de esto y vivir bien. "Estoy viviendo un momento maravilloso. Tengo trabajo, amor, si eso es estar pleno, entonces lo estoy".