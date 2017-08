Raúl Lavié cumplirá sus 80 años "siempre mirando al futuro"

22/08/2017 -

El cantante y actor Raúl Lavié festejará sus 80 años y 65 de trayectoria con "Sinfonía de vida", espectáculo que ofrecerá hoy, en Buenos Aires, acompañado por amigos como Valeria Lynch, Patricia Sosa, Cecilia Milone, Vicky Buchino y Jairo. Hará un recorrido por todo sus canciones más emblemáticas adaptadas para ser interpretadas junto a la Sinfónica Nacional. "Mi presente es divino, estoy muy bien vocalmente y físicamente, muy feliz con todo lo que me está pasando, tengo una familia maravillosa que me cuida, muchos nietos de todas las edades. Son muchas cosas lindas que me pasan y quería festejar. No todos los días se cumple 80 años", comentó.

"Yo tuve la suerte de estar en los teatros más importantes del mundo, es un privilegio total", indicó el vocalista rosarino que fue declarado "Ciudadano ilustre" de Rosario en 2006 y de la ciudad de Buenos Aires cinco años después.

Lavié le atribuye su vigencia y el hecho de haberse convertido en una figura de la cultura argentina a varios factores: "Soy un agradecido, siempre respeté el trabajo de mis compañeros, es el hecho de ser buena persona. Soy alguien que siempre está mirando al futuro".

¿Cómo cuida la voz?

Me cuidan mi mujer y mis hijas, de las temperaturas y de todo, me maltratan un poco. Me dicen ‘abrigate’, ‘no comas esto o aquello’. Yo me cuido mucho con las comidas, no como de noche, porque uno duerme mal y no es bueno para la voz. Las comidas nocturnas son culpables de un mal que aqueja a los mayoría de los argentinos, el reflujo. No tomo alcohol y descanso.

Se puede decir que llega a los 80 años con el mismo optimismo de siempre.

Toda la vida he tratado de hacer las cosas lo mejor que puedo y de crecer como artista. Siempre estoy pendiente de ese tipo de cosas relacionadas con mi profesión. Es un momento muy bueno para mí, me da mucha confianza y hace bien. Siento que tengo mucho tiempo delante para seguir haciendo cosas, veremos cómo se va desarrollando esta etapa de mi vida. Siempre todo lo llevo con responsabilidad como cantante y en géneros distintos.

Pero está más identificado como un cantante de tango.

Soy un artista que canta música popular. Se me identifica con el tango, pero también canto folclore. Ahora voy a hacer una grabación de temas que homenajean al rock nacional. Soy cantante y actor, hago comedias musicales, comedias de texto y todo lo que se me presente.

Además del teatro pasó por el cine. ¿Qué significó trabajar en una película tan emblemática como "Boquitas pintadas" de Leopoldo Torre Nilsson.

Para mí fue fundamental el hecho de hacer una película con uno de los directores más importantes que tuvo la historia. Hice muy buenas performances a través de los años, sino no estaría ocupando un lugar tan importante como ocupo.