Fotos "Es una ficción que da trabajo a muchos actores"

22/08/2017 -

"Un golpe en la vida te puede cambiar todo. Rafael Farías, el destino está a punto de darle su golpe más duro. Marcela Ríos, ni el golpe más brutal podrá con sus ganas de superarse. Dos desconocidos que unirán sus vidas para siempre", dice el avance de la ficción que produce Quique Estevanez para Telefé y que en Santiago del Estero será emitida por Canal 7.

Después del éxito de "Amar después de amar", ¿cómo avizora la aceptación que tendrá esa historia de encuentros y desencuentros que tendrán Rafael Farías y Marcela?

Es otra cosa, es una novela completamente diferente. "Amar después de amar" tenía una temática más limitada, más adulta en ese sentido. Ésta (por "Golpe al corazón") no deja de ser adulta. La otra era una tira mucho más compleja desde la trama. ¿Qué pasará entre el "Rafa" Farías y Marcela en "Golpe al corazón"? Es una conexión muy particular que sucede a partir de un hecho que pasó y que ninguno de los dos saben, pero desde el día en que se conocen algo sucede entre ellos y son grandes compañeros. Él es un enfermero que la acompaña a ella (por Marcela) y tiene una forma parecida de ver la vida y una forma parecida de ver la Medicina. Hay historias muy hermosas. "Golpe al corazón" es una ficción que da trabajo a muchos actores. Esto también me pone contenta.

¿Qué expectativas te genera hacer un protagónico con Sebastián Estevanez?

Las mejores. Es una persona hermosa y sumamente generosa. Además, estoy muy contenta por la calidad humana de todos: actores, técnicos y productores de este emprendimiento.