Eleonora Wexler: "Golpe al corazón atraviesa muchas cuestiones sociales"

22/08/2017 -

¿Cuál es el mayor reto que tendrá "Golpe al corazón"?

En estos momentos, la ficción está atravesando un momento complicado. Nadie tiene comprado absolutamente nada. "Golpe al corazón" es un culebrón que está muy bien escrito, su historia transcurre mayoritariamente en una clínica donde se atraviesan muchas cuestiones sociales. Se tocan bastantes puntos desde lo social, más allá de las historias de amor y de los conflictos que aparecen en cada uno de los personajes. Todos los personajes de esta novela son interesantes. Hay un abanico de historias para contar y colores que para mí son muy atractivas, que están muy bien contadas. Pero, esta cosa de lo social agregado al culebrón hace que tenga un plus. Me parece que eso hace que sea interesante de ver, una historia que es simple y muy bien contada.

En ese sentido, ¿cuál es el desafío que tendrá Marcela?

El personaje de Marcela es, justamente, una mujer que perdió la vista por un golpe que le dieron. Recibió un trasplante, porque alguien donó las córneas en un determinado momento, y ella pudo volver a ver. Ella estaba estudiando Medicina. Es una mujer muy fuerte, con una gran lucha social también. Y, fundamentalmente, el tema del médico también. Cuando uno entiende lo que se juegan los médicos, que se juegan la vida para salvar la de alguien. Entonces, es también algo muy atractivo para descubrir en un personaje. Ella está casada, bien casada con su profesor de la facultad, pero hay una parte de ella que perdió que fue una parte de mujer, que no atravesó porque se casó con este profesor, a quien ella le debe la vida prácticamente porque, justamente, la acompañó en todo el proceso cuando su madre se fue, su padre está muerto y un hermano que se fue a Uruguay. El único que estuvo en ese momento fue este profesor, que es con quien se casó. Así es como conoce a un enfermero, el personaje que hace Sebastián Estevanez, que la hace reír y conectan entre ellos como nunca había conectado en la vida con alguien. Ella no sabe muy bien qué es lo que le pasa, pero sabe que hasta el momento nunca le había pasado con otro hombre que no fuese su marido.

¿Hay algo en especial que ella descubre en todo este proceso?

Hay algo que ella va descubriendo, a medida que va pasando la tira, que la vuelven a hacerla sentir mujer, porque con su marido siempre fue, de alguna manera, esta cosa de admiración profesor - alumna y quien le salvó la vida. Es agradecimiento y admiración, pero creo que al amor, el "amor", ella todavía no lo conoce.

Por las características de su personaje deja entrever que "Golpe al corazón" abordará, directa o indirectamente, la violencia de género o la violencia en la sociedad más allá de quién o quiénes sean las víctimas.

Claramente. Hay muchos casos de violencia de género. Se verán muchos casos que tienen que ver con lo social, que hacen que este culebrón sea interesante. Ya vi los dos primeros capítulos. La verdad, me gustaron mucho, desde lo vincular, desde las imágenes, de cómo está dirigido, de cómo está contada la historia. Es un abanico grande, es un elenco coral, con grandes actores, y todos tienen sus historias para contar y desarrollar. Esto hace que todo sea muy interesante en "Golpe al corazón". Es una gran alegría meterme en el mundo de la medicina. Componer a una médica me abrió panoramas de una actividad en donde el esfuerzo y la vocación se definen entre la vida y la muerte, al borde del abismo. Además, formo parte de una familia con muchos representantes de esta actividad. Mi hermana y mi cuñado son doctores y entre mis amistades también los hay. Por consiguiente, me preparé con fuerza para abordar este rol. Fui a la ambulancia con mi hermana y con mi cuñado a las guardias, en el Hospital Fernández. Traté de documentarme al máximo y no dejé ningún detalle al azar. El hecho de poder salvar una vida conlleva un significado muy especial. Me encuentro en un estado de particular plenitud. Tiene que ver mucho con la mujer, la mamá y la actriz. Estoy en un lindo momento de mi vida. l