Yanina Latorre trató de "gato" a Natacha, que contraatacó en Twitter

22/08/2017 -

Yanina Latorre se defendió de los ataques que recibió en Twitter por parte de Natacha Jaitt después de que Diego Latorre hablara de su infidelidad. "Estoy harta, no doy más. No entiendo el ensañamiento. Yo soy la víctima, y nosotros como pareja estamos siendo la víctima de ella. Somos una familia y somos una pareja", dijo la panelista. "Todo esto es un comportamiento extorsivo y parte de un chantaje. Un tipo fue, se acostó con un gato una vez. Punto. Ya está. ¿Lo vamos a meter en la hoguera?", reprochó y agregó: "Quieren cámara y fama. Es triste que en este país exista gente enferma que haga todo esto por plata y por fama, y que se cargue familias". Natacha Jaitt no tardó en utilizar su cuenta de Twitter y contraatacar a Yanina Latorre, tras sus dichos frente a las cámaras de Intrusos: "¿Me dijo gato? Jajaja ¿y cuando no lo fui? ¿Recién se entera? Pero este gato te salió muy caro, mala actriz", fue el primer mensaje que escribió en la red social. "Igual, fuera de chiste. Ahora, quiero que Shanina como la llama- demuestre que soy gato. Qué lindo se pone esto", continuó Jaitt.