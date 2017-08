Moria y Nazarena, reconciliadas, dijeron: "Somos tan hipócritas"

Fotos Se reencontraron en una disco de Quilmes y sellaron la paz.

22/08/2017 -

Lejos quedaron los polémicos cruces entre Moria Casán y Nazarena Vélez porque durante el último fin de semana, ambas se reencontraron cuando participaron del aniversario de una disco en Quilmes.

La que tomó la decisión de romper con el distanciamiento fue la mamá de Barbie que se acercó a saludar a Moria, que se encontraba acompañada por otros colegas del espectáculo que participaron del mencionado festejo. "Me encanta, es una diosa", dijo Nazarena y Moria sumó: "El pasado ni pisado, no hay manera de modificarlo. Presente, momentismo absoluto". Consultadas sobre cómo es la relación ahora, ambas coincidieron que están bien y que no hizo falta "pedirse perdón". "Fueron boludeces de pasillo", dijo Casán sobre las causas del distanciamiento con Vélez. "Ella pasó por una desgracia y ahora está todo perfecto".

"Le quiero proponer algo grande, interesante, positivo y lindo", contó "Naza" en una nota con "Intrusos". Y Moria, entre risas, cerró: "Somos tan hipócritas".