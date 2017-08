Video: El fuerte cruce entre "Chechu" Bonelli y el jefe de coachs

Fotos

Videos "Chechu" bailó folclore.

Hoy 08:02 -

Chechu Bonelli salió ayer a la pista para bailar el folclore y tuve un fuerte cruce con el jefe de coachs, Hugo Ávila, quien anteriormente la había tratado de mentirosa.

"Me extrañó que me haya tratado de mentirosa. Me gustaría que me lo diga frente a frente. Nariz de Pinocho por ser mentirosa no tengo", dijo muy molesta.

Y Ávila re respondió de inmediato: “Las cosas no habían sido como vos decías. Vos ponele el título que quieras. Había hecho un pedido a la producción de empezar una coreografía en el patio. Le dijimos que tenía dos opciones: una para el vivo y otra, para el grabado", se defendió.

Mientras la mujer de Cvitanich lo negaba, el jefe de coachs fue terminante: "Sí, es así como te estoy diciendo. No te enredes en las palabras".