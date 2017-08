Fotos De Messi a Lavezzi, quién es quién para Sampaoli

-

Jorge Sampaoli nunca pensó en prescindir de una generación a la que admira, pero siempre supo que sólo habría un indiscutido: Lionel Messi. Nada de descabezar a nadie como gesto de autoridad en la Selección Nacional, pero las sensibilidades futbolísticas del entrenador modificaron un escenario que durante años pareció un mobiliario intocable.

Compartieron la época de juveniles y festejaron en la cima de los Mundiales Sub 20 de 2005, 2007 y en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Juegan juntos hace algo más de una década y se convirtieron en la mesa chica de la selección. También fueron la cara de la derrota una y otra vez en los últimos años.

Sampaoli llegó para reconfigurar el mapa. Como si se tratase de un ranking bajo la lupa del entrenador, del intocable a los prescindibles. De Messi a Ezequiel Lavezzi, los extremos de una atmósfera renovada.

1.- Lionel Messi (30 años): Capitán, alma y dueño de la selección. Su eterna condición de intocable está blindada. La importancia de Messi es determinante, desde luego, tanto que se ganarán la titularidad los compañeros que mejor se complementen con el crack de Barcelona. Potenciar a Messi es parte del desafío que se propuso Sampaoli.

2.- Ángel Di María (29): Sampaoli distingue su condición de "irrepetible". ¿Quién juega cómo Di María? Todavía ninguno. Puede recorrer la banda de punta a punta, vital para la propuesta del entrenador. Verticalidad, entendimiento con Messi y compromiso, virtudes que lo dejan a salvo ante el técnico, pese a la decepción popular que lo rotuló como una de las caras principales de la derrota.

3.- Éver Banega (29): "El que más me gusta es Banega." Las palabras de Sampaoli, en diciembre, elegían a su mediocentro preferido dentro de un abanico inmenso. Él era todavía entrenador de Sevilla y no podía imaginar que apenas siete meses después podría hacer de su gusto una convocatoria. Sampaoli repite que el mediocentro "define el estilo", y lo que históricamente fue Mascherano ahora será Banega.

4.- Lucas Biglia (31): Llegó a Melbourne, primera parada del ciclo Sampaoli, como un observado; se fue de Singapur, después de los dos primeros partidos, habiendo sido capitán. Diez días le alcanzaron al ahora jugador de Milan para ganarse al DT. Le destaca su lectura del juego en la fase defensiva y lo sorprende la capacidad de sacar la pelota limpia desde atrás para iniciar el ataque.

5.- Sergio Romero (30): El estilo Sampaoli precisa de un arquero dúctil con los pies. ¿Pero cómo quitar del arco a un histórico, tan suplente en sus clubes como titular inamovible en la selección? Romero por ahora no da argumentos para el cambio: tuvo un buen primer partido ante Brasil y, sobre todo, el DT advirtió lo importante que es en el ecosistema del grupo.

6.- Javier Mascherano (33): Ya no es héroe ni intocable, pero asegurar que el Jefe será suplente en Montevideo, el 31 de agosto, sería temerario. Mascherano es un intérprete de las ideas de los técnicos que Sampaoli no dejará pasar. Su rapidez mental puede equilibrar la exuberancia física que el almanaque fue desgastando.

7.- Sergio Agüero (29): Sampaoli le tendió una trampa y el Kun cayó. El entrenador escenificó una intencional red de desatenciones -no lo llevó a la gira-, y el delantero, temeroso de ser olvidado, no se ahorró gestos ni acciones para demostrarle que se desvive por estar en la selección. Sampaoli celebra que pese a cierto ensañamiento del medio, Agüero no se rinde. Corre de atrás; entender qué piden los partidos y en qué zonas conviene jugar son déficits futbolísticos que lo mantienen en observación para el cuerpo técnico.

8.- Gonzalo Higuaín (29): Al principio, al técnico le pareció una idea razonable mantener una dupla que se pasea goleadora por el fútbol italiano. Y tanto pondera a Dybala que a Higuaín le quedó la pelota en el pie, pero Sampaoli no olfateó apetito de venganza en el N°9. No tardó entonces en revelar su gusto sobre el puesto: Icardi rankea mejor.

9.- Marcos Rojo (27): Cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el 21 de abril pasado, aún los mejores pronósticos apuntaron a un regreso para principios de 2018. Mucho tiempo. Aun sano, quizá ni sería citado por Sampaoli. Estaría detrás de Otamendi e, incluso, también por debajo de Ramiro Funes Mori, operado de los meniscos de la rodilla izquierda, si ambos estuviesen en su plenitud física.

10.- Pablo Zabaleta (32): Hace tiempo que su etapa de selección estaba terminada, especialmente cuando Martino afirmó a Gabriel Mercado. Sólo un hombre que se sabe afuera se atreve a confesar "perder tres finales nos provocó un gran daño psicológico", como lo hizo en la revista El Gráfico. En su último acto, Neymar lo bailó en la goleada del Mineirao. No había espacio para más.

11.- Ezequiel Lavezzi (32): Está afuera. En la zona ofensiva siempre hubo superabundancia, y además del crecimiento de Dybala, Sampaoli eligió hacerles lugar a otros nombres, como a Icardi y a Joaquín Correa. La amistad con Messi y la simpatía tras los muros de Ezeiza ya no corren; el entorno futbolístico que eligió lo condenó.