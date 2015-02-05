CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Agosto 2017
A LAS 23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO
Por El Liberal
Hoy 21:49 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINION
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSÙE Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.35 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÀN
23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARABESC
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.06 DIVINAS TENTACIONES
09.42 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
11.30 LA PRINCESA Y EL SAPO
13.26 LA PROPUESTA
15.32 ESTE CUERPO NO ES MÍO
17.35 MUY PARECIDO AL AMOR
19.40 SOLO PARA PAREJAS
22.00 LA PROPUESTA
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 EL JINETE PÁLIDO
11.32 SILVERADO
14.00 JIMI HENDRIX
15.55 EL FANÁTICO
18.03 CON AIR
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.35 LA NIÑERA
21.00 MALAS COMPAÑÍAS
23.09 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES
TNT
06.13 AMOR POR SIEMPRE
08.05 ZOOLANDER
09.42 RATATOUILLE
11.50 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL
14.08 LADRONA DE IDENTIDADES
16.19 MONSTERS UNIVERSITY
18.13 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
20.13 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
22.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
23.41 EN LA MIRA
SPACE
06.00 CABALLO DE GUERRA
08.58 BREAKING NEWS
10.40 PERSECUCIÓN
12.31 MEDIO MUERTO
14.29 MAXIMUM CONVICTION
16.18 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
18.24 CARRERA INFERNAL
20.03 A CUALQUIER PRECIO
22.05 LA CABAÑA EN EL BOSQUE
CINECANAL
06.50 SCRUFF EN HALLOWEEN
08.00 PROGRAMA DE TELEVENTA
09.00 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA
10.45 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS
12.55 5 FLIGHTS UP
14.40 EL CÓDIGO DA VINCI
17.20 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
19.55 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
22.00 EL HOMBRE ARAÑA
SONY
07.30 RULES OF ENGAGEMENT
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 EL MAESTRO LUCHADOR
17.00 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ JUEVES 24, A LAS 18.30, SUBIRÁ A ESCENA EL EXITOSO ESPECTÁCULO INFANTIL “LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO”.
PARRILLADA DON JUAN
(AVDA. BELGRANO Y LIBERTADOR, LA BANDA)
+ DOMINGO 27, A PARTIR DE LAS 13, PEÑA SOLIDARIA CON “LOS CANTORES DE SERENATA”, WALTER OLIVERA, “MÓSOJ ÑAUPA”, “LOS CANTORES, LOS DE ALICO”, AGUSTÍN ROLDÁN, “SUENAN VOCES”, “SONKOY BANDEÑO” Y JOVITA SUBIRE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO EXCLUSIVO DE “JÓVENES PORDIOSEROS”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -19.10 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY - 21.30 (Subt)
EMOJI (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:30 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -18.30 (Cast) 20.30 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY -22.30 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY -17.30 (Cast) 20.00 (Cast) 22:15 (Cast)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN
HOY - 17:15 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 19.40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
DRAMA (+ 13 años)
HOY -22.00 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY -17.30 (Cast) 20.00 (Cast) 22:30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS Apta todo público
2D 12:30 - 15.10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES) 17.00 (TODOS LOS DÍAS)
3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
Martes y miércoles $65
LA CORDILLERA (13) 20.30 - 22.40 (TODOS LOS DÍAS)
EMOJI (ATP)
2D 14.00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES) 18.30 - 19.00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 13.00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
EL FÚTBOL O YO (ATP)
2D 23.00 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA
2D 22.20 (TODOS LOS DÍAS)