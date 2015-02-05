CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Agosto 2017

A LAS 23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO

Hoy 21:49 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINION

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSÙE Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.35 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÀN

23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARABESC

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD


PELÍCULAS

CINEMAX

07.06 DIVINAS TENTACIONES

09.42 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

11.30 LA PRINCESA Y EL SAPO

13.26 LA PROPUESTA

15.32 ESTE CUERPO NO ES MÍO

17.35 MUY PARECIDO AL AMOR

19.40 SOLO PARA PAREJAS

22.00 LA PROPUESTA

TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 EL JINETE PÁLIDO

11.32 SILVERADO

14.00 JIMI HENDRIX

15.55 EL FANÁTICO

18.03 CON AIR

20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.35 LA NIÑERA

21.00 MALAS COMPAÑÍAS

23.09 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES

TNT

06.13 AMOR POR SIEMPRE

08.05 ZOOLANDER

09.42 RATATOUILLE

11.50 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

14.08 LADRONA DE IDENTIDADES

16.19 MONSTERS UNIVERSITY

18.13 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

20.13 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

22.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

23.41 EN LA MIRA

SPACE

06.00 CABALLO DE GUERRA

08.58 BREAKING NEWS

10.40 PERSECUCIÓN

12.31 MEDIO MUERTO

14.29 MAXIMUM CONVICTION

16.18 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

18.24 CARRERA INFERNAL

20.03 A CUALQUIER PRECIO

22.05 LA CABAÑA EN EL BOSQUE

CINECANAL

06.50 SCRUFF EN HALLOWEEN

08.00 PROGRAMA DE TELEVENTA

09.00 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA

10.45 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS

12.55 5 FLIGHTS UP

14.40 EL CÓDIGO DA VINCI

17.20 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

19.55 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA

22.00 EL HOMBRE ARAÑA

SONY

07.30 RULES OF ENGAGEMENT

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 EL MAESTRO LUCHADOR

17.00 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ JUEVES 24, A LAS 18.30, SUBIRÁ A ESCENA EL EXITOSO ESPECTÁCULO INFANTIL “LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO”.

PARRILLADA DON JUAN

(AVDA. BELGRANO Y LIBERTADOR, LA BANDA)

+ DOMINGO 27, A PARTIR DE LAS 13, PEÑA SOLIDARIA CON “LOS CANTORES DE SERENATA”, WALTER OLIVERA, “MÓSOJ ÑAUPA”, “LOS CANTORES, LOS DE ALICO”, AGUSTÍN ROLDÁN, “SUENAN VOCES”, “SONKOY BANDEÑO” Y JOVITA SUBIRE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO EXCLUSIVO DE “JÓVENES PORDIOSEROS”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -19.10 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY - 21.30 (Subt)

EMOJI (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:30 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -18.30 (Cast) 20.30 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY -22.30 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY -17.30 (Cast) 20.00 (Cast) 22:15 (Cast)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN

HOY - 17:15 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 19.40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

DRAMA (+ 13 años)

HOY -22.00 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY -17.30 (Cast) 20.00 (Cast) 22:30 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS Apta todo público

2D 12:30 - 15.10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES) 17.00 (TODOS LOS DÍAS)

3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

Martes y miércoles $65

LA CORDILLERA (13) 20.30 - 22.40 (TODOS LOS DÍAS)

EMOJI (ATP)

2D 14.00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES) 18.30 - 19.00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 13.00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

EL FÚTBOL O YO (ATP)

2D 23.00 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA

2D 22.20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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