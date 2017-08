La tercera edición del Torneo de Golcito fue una auténtica fiesta

23/08/2017 - El pasado fin de semana se realizó con total éxito la tercera edición del Torneo de Golcito, escuela que dirige el profesor Eduardo Jugo y que participa todos los domingos del certamen de la Liga Infantil (Lifi). Las instalaciones del predio de UPCN fueron el escenario ideal para que los chicos pudieran disfrutar del fin de semana largo que incluyó el festejo del Día del Niño, el domingo pasado, por lo que se vio a muchos de los pequeños futbolistas disfrutando de los juegos (hamacas, toboganes, sube y baja, etc.) que hay en el complejo, junto con sus familiares y a los chicos de otros equipos, por lo que se cumplió largamente con el principal objetivo que era el de confraternizar. Del certamen participaron todas las escuelas que compiten en la Lifi (por tal motivo, no hubo actividad este último fin de semana en esa Liga) más algunas otras invitadas de las ciudades Capital, La Banda e interior. El torneo estuvo reservado para chicos de las categorías 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, siendo esta última no competitiva. Dentro de un certamen en el que se observó mucha paridad, Güemes terminó siendo el equipo que más títulos cosechó, ya que se consagró campeón en las categorías mayores, es decir en la 2005 y 2006. En las categorías menores se repartieron los trofeos. En la 2007 el mejor fue la escuela de Luis Américo Valoy. En la 2008 el mejor equipo fue Sarmiento de La Banda mientras que los chicos del Santiago Lawn Tennis Club celebraron en la 2009. Posiciones finales Las posiciones finales de todas las categorías fueron las siguientes: Categoría 2005: 1) Güemes, 2) Golcito y 3) Donis. Categoría 2006: 1) Güemes, 2) Donis y 3) Golcito. Categoría 2007: 1) Valoy, 2) Estrella Roja y 3) Güemes. Categoría 2008: 1) Sarmiento, 2) Valoy y 3) Golcito. Categoría 2009: 1) Santiago Lawn Tennis Club, 2) Güemes y 3) Sarmiento A. Categoría 2010 (promocional), participaron: Comercio, Güemes, Valoy, Galguitos, Tricolor, Estrella Roja, Sarmiento A, Golcito, Juventud Ferroviaria, Sarmiento B y Santiago Lawn Tennis Club.l