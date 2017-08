El sábado habrá acción en torneos de la Afis y de la Súper Liga

23/08/2017 - Este sábado se disputará la cuarta fecha de la Liga Afis, en Gremio Municipal, y la tercera del Torneo Clausura “Secretaria Municipal de Gobierno 2017” de la Súper Liga Infantil. La programación en el Gremio Municipal es la siguiente: Cat. 2003/04: 9, Donis vs. Peques; 9.30, Güemes vs. Raúl Pinto; 10, Candi vs. Café Rodríguez; 10.30, Máster vs. Toloza; 11, Real vs. Integral; 11.30, Yanda vs. Ejército Argentino y 12, Las Pulgas vs. Delicias. Cat. 2005: 9, Sportivo Santiago vs. Juv. Ferroviaria y Las Pulgas vs. Café Rodríguez; 9.30, Campeones del 28 vs. Ejército Argentino y Candi vs. Atlas; 10, Güemes vs. Niños Unidos y Toloza vs. Peques; 10.30, Raúl Pinto vs. Donis y Las Pulgas vs. Integral (2006). Cat. 2006: 11, Niños Felices vs. Master y Niños Unidos vs. Atlas; 11.30, Yanda vs. Café Rodríguez y Candi vs. Donis; 12, Raúl Pinto vs. Güemes. Cat. 2007: 12, Real vs. Juv. Ferroviaria; 12.30, Toloza vs. Integral, Güemes vs. Peques, Las Pulgas vs. Niños Unidos y Yanda vs. Café Rodríguez. Cat. 2008: 13, Donis vs. Sportivo Santiago, Niños Felices vs. Las Pulgas, Raúl Pinto vs. Integral y Peques vs. Delicias; 13.30, Master vs. Juv. Ferroviaria y Güemes vs. Café Rodríguez. Cat. 2009: 10, Niños Unidos vs. Integral; 10.30, Güemes A vs. Sportivo Santiago; 11, Toloza vs. Las Pulgas; 11.30, Master vs. Juv. Ferroviaria; 12, Güemes B vs. Yanda; 12.30, Atlas vs. Peques y 13, Pinto vs. Juv. Ferroviaria (2010/11/12). Cat. 2010/11/12 (Promocional): 10.30, Las Pulgas vs. Peques; 11, Güemes vs. Sportivo Santiago; 11.30, Real vs. Café Rodríguez y 12, Integral vs. Niños Felices. Súper Liga La Escuela del Norte Ernesto Oliva será la organizadora de la tercera fecha. Programa: Cat. 2003/04: 10, La Loma vs. Estrella del Norte; 10.35, Los Kukys vs. El Potrerito; 11.05, Orlando Leiva vs. Unión Solís; 11.35, Escuela del Norte E. Oliva vs. Los Quiroga y 12.05, Escuela del Norte E. Oliva B vs. Pablo VI. Cat. 2005/06: Orlando Leiva vs. Unión Solís; 10.35, La Loma vs. Estrella del Norte; 11.05, Los Kukys vs. El Potrerito; 11.35, Escuela del Norte E. Oliva vs. Los Quiroga y 12.05, Unión Solís B vs. Pablo VI. Cat. 2007/08: 10, Estudiantes vs. Pablo VI; 10.35, La Loma vs. Estrella del Norte; 11.05, Los Kukys vs. El Potrerito; 11.35, Escuela del Norte E. Oliva vs. Los Quiroga y 12.05, Orlando Leiva vs. Unión Solís. Cat. 2009/10: 10.30, Orlando Leiva vs. Los Quiroga; 11.05, Escuela del Norte E. Oliva vs. Estrella del Norte; 11.35, Unión Solís vs. La Loma y 12.05, Estudiantes vs. Escuela del Norte E. Oliva B.l