FÚNEBRES | 23 de Agosto de 2017

22/08/2017 -

Fallecimientos

23/8/17

- Pedro Guillermo Vera Padilla

- Susana del Carmen Castillo

- Víctor José Rivas

- Daniel Alberto Figueroa

- Román Remigio Cano (Las Termas)

- Elías Martín Rosales (La Banda)

Sepelios Participaciones

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. José Luis Velázquez, Lilian Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Abel Cordero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Guillermo y Jorge en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Mi querida y entrañable amiga, mi consejera, mi guía, mi hermana del corazón, partiste a la Casa del Señor en silencio y sin decir nada porque yo me enteré de esta terrible noticia por los medios locales y me agarró una profunda tristeza y un gran dolor que casi me desmayo, no puedo creer que te hayas ido tan temprano cuando todavía tenías mucho para dar. Nancy querida te doy las gracias por haberme brindado tu amistad, te agradezco tu bondad, tu sinceridad, tus consejos sobre todas las cosas por tu gran respeto con mi persona eso no olvidaré jamás, te voy a extrañar mucho mi querida amiga. Sólo le pido a Dios que te tenga en su Santa Gloria y te dé el descanso eterno. Su amigo y ex compañero de trabajo Ernestino "Garza" Lazarte acompañan a su hija Marianita y a sus hermanos Guillermo y Jorge en este dolor por la irreparable pérdida rogando a Dios nuestro Señor le dé pronta resignación. Se ruega una oración en su querida memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Gustavo Alegre, Martie Aprile, sus hijos Gustavo y Virgnia Carbonel, Juan Pablo, Nicolas, Agustina Alegre Aprile y Amparito Alegre Carbonel acompañan a sus amigos en este dificil momento.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Adriana Cerro de Herrera e hijos: Adriana y Guillermo Bellido; Susana y Jorge Bravo; Hugo Francisco, José Luis Bianchi; nietos y bisnietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Eduardo Fuhr y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Santiago C. Lezana, y flia., participan el fallecimiento de la hermana de sus amigos Guillermo y Jorge. Se ruega una oración en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Directivos y empleados de Ingenio & Comunicación S.A., participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Ctdor. Jorge Bravo. Se ruega una oración en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Nancy, una luz dejó de brillar, se apagó, pero su energía llena de amor no se extinguirá jamás. Esa sonrisa que iluminaba tu rostro cada mañana permanecerá siempre en nuestra memoria y sentimientos. Dios principio y fin de todo lo creado te ha recogido en sus brazos. Sus compañeros de trabajo: CPN Irma Filippa, CPN Inés Miana, Claudia Bulacio, Luis Móndolo, Rodo Díaz Yolde, Noemí Peralta, Cristina Rosa, Ely Quintero, Roxana Villarreal, Valeria Lodi, Zulma Catán, Sandra Terribile, César Moreno, Cesar Paz, Richard Urquiza, Mary Cardozo, Celina Peralta, Carlos González, Dany Romano, Hugo Infante, Eduardo Videla, Gustavo Liberali y José Rojas participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Compañeros de trabajo de Fiscalizacion: Iber, Juan C., Llamil, Lidia, Mabel, Zulma, Cristi, Julio, Darío, Sergio, Carlos, Guillermo T., Ricardo, Gachy, María, Kari, Rosa, Anita, Omar, Lucho, Hernán, Durval, Patricia, Ernesto, Guillermo G., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y familia acompañan con profundo dolor a sus amigos Guillermo, Jorge y familia en este difícil momento.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. La gerencia médica del Sanatorio San Francisco, Dr. Juan Manuel Pereyra, Dr. Rosmiro Fernández, CPN Javier Mikkelsen Loth y administrador Carlos Sequeira participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Gustavo Mariano Paz (h), María Fernanda Barbesino y sus hijos Gustavo y Joaquín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Los directivos y empleados de Tarjeta Vitta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Jaime A. Luna y familia participan el fallecimiento de la hermana de sus amigos Jorge y Guillermo y acompaña a la familia en tan difícil momento.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Ramón Arce y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera; sus hijos Fernando y Pablo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su hija Mariana, sus hermanos Jorge y Guillermo y demás familiares, en este momento de dolor . Elevan oraciones en su querida memoria y ruegan al Altísimo el eterno descanso para Nancy.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang e hijos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sus amigas de la infancia que la recuerdan con cariño. María, Sonia y Leticia Escobar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Jorge Allub, Ma.Cecilia Ríos, Ma. Amelia y Federico Allub, Nena Marcos y Francisco Ríos Marcos participan con pesar su fallecimiento. Acompañando a Mariana, Guillermo y Jorge en tan dolorosa pérdida.

BRAVO, NANCY PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Aníbal José "Pepe" González, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Nancy y acompaña a su hija Marianita y a sus hermanos Jorge y Guillermo en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

CARRIZO, CLELIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Gloria Coronel y Rosi Cura amigas de su hija Luki, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTILLO, SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Sus hijos Dora, Susana, Gladys, h. politicos Marcelo, Luis, José, nietos Gabi, Cintia, Emanuel, Rocio, Noelia, Gabi y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Piedad. Cobertura Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - tel 4219787.

DÍAZ, FABIÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Tus amigos Pablo, Cristina, Omar, Richard, tus amigos de la Güemes flia. Díaz y demás familiares, participan con profundo dolor tu desaparición física. Pedimos oraciones en su memoria. Descansa en paz, en cualquier momento nos vamos a encontrar.

FIGUEROA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Sus padres Elizabeth Palacio y Rufino Figueroa, sus hermanos Graciela, Roxana, hno. político Gustavo, sobrinos Erik, Vladimir y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el cementerio Los Flores. Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - tel 4219787.

IÑÍGUEZ, WALTER (q.e.p.d.) Fallecio el dia 22/8/17|. Su hermana política Andrea Rosales, Vanesa, Daniela, Miguel, Rocio y Nahuel y demás familia participan de su fallecimieno y ruegan una oración a su memoria.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. E. Iagatti y familia despiden con dolor al distinguido vecino y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Ana Escobar, Susana Abdala, Marta Neirot, Patricia Herrera y Myriam Maldonado participan con pesar el fallecimiento del padre de nuestra amiga Patricia y acompañan a su familia en el dolor.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Gustavo Alegre, Marité Aprile, sus hijos Gustavo y Virgnia Carbonel, Juan Pablo, Nicolas, Agustina Alegre Aprile y Amparito Alegre Carbonel acompañan a sus amigos en este difícil momento.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Wilma descansa en la Casa del Padre.Amelia Soriano de Ferreti (a), Rosa Soriano y Luis Carrera, Celsa Soriano de Diaz y Clarita Soriano de Saravia (a) hermanos de Nelly y Antonio Bono (fallecidos) despiden a Wilma con el afecto de siempre ¡DE COLORES!.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Emma Oberwandling de Castillo, sus hijos Graciela, Galdys, Mariel y Clyde participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

MONTE, NORA LILIANA (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Querida amiga que inesperada tu partida, aunque con un bello destino... Zully Herrera, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Mariana y demás familiares rogando a Dios les brinde fortaleza en este momento de sus vidas. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, ALFREDO FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Sara B. N. de Hounau participa su fallecimiento y acompaña espiritualmente a toda la familia de manera especial abrazan cariñosamente a su hija Iris Silvina, sus compañeros de trabajo junto a la Sra. Negrita. Ofrecen oraciones por el descanso en paz del Sr. Orellana, la fortaleza espiritual de sus familiares.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Agustin P. Rímini Olmedo y flia. participan con profundo doilor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. María Teresita Eberlé participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su compañera Liliana Gómez y acompañan a toda su familia en estos tristes momentos.

PULLARELLO DE STORNIOLO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Tus vecinos y amigos de toda una vida: Beatriz y Raúl Gallardo; Gaty y René Casares, sus hijos y respectivas familias despiden a Rosita con profundo dolor y acompañan a su hija Norma, sus adorados nietos y bisnieta en estos tristes momento para todos.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su esposa Pura, hijo Gustavo, María Silvia, Magdalena, Luis, nietos Victoria, Josefina, Pablo, Augusto, Julieta, Jerónimo y de más familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Parque de La Paz. Cobertura Iosep. Servicio realizado Por COMPLEJO PARQUE. Olaechea Nº 649 - Tel 4219787.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le destine el lugar que se merece en el Reino Celestial. Su hermano Hugo Rivas, Lilian Vittar, sus sobrinos Mónica, Hugo y Laura participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su hermana política Marta, sobrinos M. Marta y Jorge con sus respectivas flias., acompañan a Pura, Maria Silvia y Gustavo en este doloroso momento. Rogamos para todos ellos una cristiana resignación, descansa en paz Victor, vos te lo mereces.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su sobrino Daniel Anna, Sra. Cristina Bondaruk, hijas Yanina, Valeria, Sabrina y Ailen participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Querido Víctor vivirás eternamente en nuestros recuerdos. Participan con profundo dolor su partida; Patricia, Tuco y Marcelo Santiago y flia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Héctor Chequer, María Cecilia Barquín, Héctitor, Tutu y Consti Mayuli, participan con profundo dolor la partida de su abuelo amigo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Héctor Chequer (hijo), participa con profundo dolor la partida de su padre del corazón. Ruega oraciones en su querida memoria y por la paz de su alma.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Julio Hernández y Roxana Garcia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Remo Eduardo Terzano y flia., participan su fallecimiento, acompañando en el dolor a sus familiares, especialmente al querido amigo Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Acompañamos con mucho afecto a María Silvia y toda su familia en este triste momento y elevamos oraciones por el alma de Dn. Víctor. Carlota Raed de Giannoni, su esposo Daniel Giannoni y sus hijos Daniel y Milagros.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Carlos Ramos y Josefina Rímini, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Daniel Palomo y Ruly Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Agustina Eloísa Vidarte de Salomón, sus hijas Emilce, Erika y María Paula Salomón, acompañan en este dolor a Pura Agustina, María Silvia y Víctor Gustavo, prima y sobrinos respectivamente y a sus familias.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Ex integrantes de la Comunidad "Amigos de la Piedad" participan con dolor el fallecimiento de Víctor, expresando a Purita y sus hijos Gustavo y María Silvia, su sentido pésame. Ruegan a Dios lo reciba en su morada y envíe consuelo para su familia. Elena de Luna, Zulema Storniolo, Lucía Monden, Elsa Montoya, Pili Jiménez, Ana Mayuli, Betty Dorado, Liliana Mayuli y Ramona Ávila, ruegan oraciones para que su alma descanse en paz.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Camilo Zaiek, Norma Maza de Zaiek, sus hijos Antonio, Enrique, Martín y Bettina participan su fallecimiento y acompañan con afecto a toda su familia en estos momentos de dolor.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Los integrantes de la Camara de Arte "La Bohardilla", participan con mucho dolor el fallecimiento del destacado artista plástico, de amplio desempeño en la Cultura de nuestra Provincia. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Sus vecinos de Calle Sor Mercedes Guerra: Cecilio Karam y flia, Dr. Fabio Santillán y flia, Dr. Omar Cipolatti y flia, hijos de Pocho Aldaitz y flia, Sofía Flores, Marta Flores y flia, Betty Aliaga de Bezian, Dr. Manuel Carrizo y flia, Olvia Carol, José Hernández y flia, Roque Manzueto y flia, despiden con dolor a su querido vecino y amigo Victor, rogando por la paz de su alma y pronta resignación para su esposa Pura, sus hijos y nietos.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. José R. Hernández, Olvia Carol, sus hijos José Mariano y Constanza Hernández Carol participan con profundo dolor su fallecimiento.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Prof. Martín Acuña, su esposa Elena Broggi, sus hijas, hijos politicos y nietos lamentan profundamente y acompañan a su esposa, sus hijos, hijos politicos, nietos y demás familiares, ante la irreparable pérdida del apreciado Victor. Elevan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. El Grupo de Oración María Rosa Mística de la Avenida Moreno, Sor Mercedes Guerra y Pasje San Lorenzo participan y acompañan a nuestra hermana en Cristo Purita y demás familiares ante la irreparable pérdida de su esposo.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Greta Basbús de Chequer, sus hijos Héctor, Luisa, Viviana, Greta, José, Jorge y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Conociendo la intensidad de este profundo dolor los acompañamos espiritualmente en estos momentos de tan triste despedida. Vuestros amigos Bochin y Emilse. Oraremos por el eterno descansso de su alma.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Nunzio Oscar Abate, sus hijos Jorge, Silvia, María Pía, María Gabriela, Nora y María Marta Abate Miguel y sus respectivas familias acompañan a Pura, María Silvia y Gustavo en este momento de dolor

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Daniel Tadeo y Nora Abate, sus hijos Joaquín y Santiago Tadeo Abate participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pura, María Silvia y Gustavo en tan doloroso trance.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Ramón Arce y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. María Claudia Azar, Bernardo Villegas, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Victor y acompañan a María Silvia, Gustavo, Purita y sus respectivas familias, elevando oraciones en su querida memorila. Rogando por su descanso eterno.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Elena de Luna y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Pura Dios llevó a tu querido esposo pídele que en el cielo le dé felicidad eterna y a vos pronta resignación. Rogamos oraciones por su querida memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Querida Nancy quienes tuvimos la dicha de conocerte nunca te olvidaremos. Acompaño a su hija Mariana en su dolor. Dra. Susana González de Miguel.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Las compañeras de Promoción del Colegio Belén de su esposa Pura Azar, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Maximiliano Pernigotti, su esposa Natalia Candelero e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. " En mi angustia llame al Señor El me escucho y me dio la libertad. Salmo 118". Sus vecinos de calle Moreno. Amado Salomón, Susana Luna de Yanuzzi, Natalio Zanoni, Ledesma, Ana María de Hernández, Julio Hernández, Dante Ibarra, Aurora de Costas, Lucio Costas, Héctor de María, Virginia Denapoli, Noelia García, Luis Bolañez y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su esposa Pura e hijos rogando por su eterno descanso y fortaleza a su familia.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. No tengas miedo yo soy tu Dios, yo te sostengo con ,mis manos victoriosas. Isaías 41. Sus amigos y vecinos de siempre Natalio y Pety, María Eugenia y Carlota Zanoni, Enzo y Martín Ávila participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Purita, hijos y demás familiares rogando oraciones por su eterno descanso y consuelo a su familia.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Andrés Pereyra y sus hijos Ignacio, Luciana y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Federico Rojas Polti y flia, participan con profundodolor su fallecimiento.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Sr. Carlos Osvaldo Ibarra y su esposa, Sra. Susana Villagra, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos querido padrino. Tu ahijada María Eugenia, tu hermana Marta Amalia, su esposo Néstor y tu sobrina Marcelo; su hermano Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Rully Jorge participa su fallecimiento con mucho dolor y acompaña a su familia.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su tía Juana Mercedes Villalba, (Kuka), esposo Humberto Diaz (Tito), sus primos Germán Humberto, Laura María, Soledad María, Rogelio Agustín, participan con profundo dolor, su partida al Reino Celestial, elevan oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Oscar Stenberg, Antonio Saín, Eduardo Robato, Antonio Machao, José Lorenzo participan con dolor el fallecimiento del hijo del querido amigo César Tulli. Elevan oraciones por su descanso eterno.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Rulo y Hugo Mulki participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del amigo César y acompaña a todos sus familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Alejandra Lucero y Gustavo Abeijón, sus hijos Máximo y Augusto Abeijón Lucero, Teresa Gil y Julio César Lucero participan su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignacion a toda la familia. Sus restos fueron inhumados en el dia de ayer.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. José Argentino Cambrini y secretarios técnicos y personal en general, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. César Alfredo Tulli, hermano del Sr. Juan Carlos Tulli, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Los compañeros de trabajo del Sr. Juan Carlos Tulli, Sres: José Luis, Chochi, Cachito, Sandra, Pestaña, Roxana, Roberto, Cynthia, Bianca, Luisa, Papa, Mariquita, Alejandro, Daniel, Emilia,Walter, Celeste, Rita, Coqui, Marcela, Fabián, Analia ,Dante, Miguel y Eugenio pertenecientes al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo participan con profundo dolor en el fallecimiento de su hermano el Sr. César Alfredo Tulli, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Héctor Audino Zerda y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ESPECHE PLA CARRERA, LEÓNIDAS DR. (q.e.p.d.)|. Su hija Marta Espeche de Inserra, sus nietos Marta María Inserra Espeche y Claudio Inserra Espeche y flia invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco para recordar un nuevo aniversario de su fallecimiento del terciario Franciscano. Elevan oraciones en su memoria.

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Bienaventurados los que sufren porque verán a Dios. Su hermana Elida Guallama y familia invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Sus hermanos Elida, Orlando, Sara, Silvia y Pepe, sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri, hijo mío no hay una mañana que no despierte pensando en vos. Ya pasó cinco años y ocho meses que no sales de mis pensamientos. Amor mío, el tiempo no borro nada de ti, tu recuerdo sigue intacto en mi corazón y en cada uno de nosotros. Rodri; que no daría porque estés aquí y no sentir este dolor y vacío que quedó desde aquel día que apagaron tu vida. Hijito querido mándanos fuerzas y guía nuestros pasos para seguir. "Muere quien es olvidado y tu sigues vivo en nuestros corazones". Te amamos. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu abu Pila, tu hijita Zafi, tu sobrino Rodri, tu ahijado, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 17 en tu gruta para recordarte un mes más de tu partida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: amado hijo de mi alma, cinco años y ocho meses de tu ausencia física y no me ha sido fácil vivir sin vos. Aún no puedo creer en esta dolorosa verdad que rasga mi alma cuántas veces te pienso y constantemente me repito que amarte y extrañarte es la continua canción de mi corazón. Tu madrina y tía Elva que siempre te recuerda. Nos reuniremos hoy a las 17 en tu gruta para unir oraciones por tu vida en la presencia de Dios.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su esposa Delia Sández, sus hijos Fabián y Cristina Acuña, sus hijos políticos Samanta y Javier y sus nietos Santino, Martín y Julieta participan con dolor su fallecimiento. sus restos serán sepultados en el cementerio La Misericordia a las 17 hs. aproximadamente.

ACUÑA, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Sus hermanas Lidia, Andrea, Eusebia y Silvia, sus hermanos politicos Emeterio, Ruben, Gladys y Eduardo, sus sobrinos Mónica, Marcelo, Claudio, Beatriz, Analia, David, Emilio y Anabe, participan con dolor su fallecimiento.

ACUÑA, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su hermana Silvia, su hermano político Eduardo, sus sobrinos Marcelo, Claudio y Beatriz Salto, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ACUÑA, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Tus hijos en el afecto José Trejo y Blanca Mena participan con dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, SIMÓN DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Abu: Siempre te recordaremos. Sus nietos: Sandra, Crsitina, Carolina, Carlos, nietos politicos: Mariscal, Vidi, Claudio y Silvina, tus bisnietos: Yoni, Fabio, Sabri, Emanuel, Ezequiel, Cami, Vale, Cande, bisnietos politicos: Cristian, Romi y Juan participan con dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, SIMÓN DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Abu: No pude despedirme, desde donde estés guía nuetros pasos. Su nieta Prof. Sandra B. Ibañez , Mariscal P. bisnietos: Yani, Cristian, Romi y Fabio siempre te recordaremos, Rogamos una oracion en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, SIMÓN DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Juan Carlos Brunet, Emma Brunet de Ahedo, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Sus hijos Gustavo, Walter, María, Rubén, Cecilia, Paola, Américo, Hernán, Yésica, Daniel, Sole y Bruno. Roldán, Suárez. Sus hijos pol. Patricia, Pedro, Marcelo, Mario, María, Antonela, Luis, Julio. Nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. Cob. IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

ROSALES, ELÍAS MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su esposa Marta Mendoza, sus hijos, hijas pol. nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 15 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Belgrano 532. L.B. Sala velat. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Madre, hoy hace un mes que te fuiste y resulta muy difícil y doloroso no encontrarte en la casa, buscar tu rostro, tu voz y al mismo tiempo sentirte tan presente en todas y cada una de tus cosas. Hoy nos aferramos a tu recuerdo. Tus enseñanzas y tus ejemplos. En esta vida fuiste una esposa, compañera, hermana, abnegada y sobre todo la mejor madre que Dios pudiera darnos. A ti Dios te pedimos nos ayudes a sobrellevar este dolor de su partida. Sus hijos Belén, Alex y María, su yerno Daniel y su nieto Federico invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Hermana, algo dentro de mí se ha roto con tu partida, pienso en ti y ya no consigo que ya no estés entre nosotros, te has dormido eternamente cuando en el fondo guardábamos esperanzas de que salieras de esta dura enfermedad. En nuestro interior aún cuesta entender que Dios necesitaba otro ángel y te ha llamado a su lado, gracias por el ejemplo de vida, lucha y amor a los tuyos, te ruego nos des fuerzas y valor para entender que tu Adiós no tiene regreso. Hermana mía ahora vives en los corazones de quienes te amamos. Sus hermanos Norma, Marta, Viviana, Rosa, Luis Mario y ramón, sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

PROSERPIO, VALERIO ALDO (Nino) (q.e.p.d) Falleció el 23/8/09|. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo con lágrimas, sonrisas y anécdotas hermosas. Su hijo Aldo, su hija politica Fabiola sus nietos Aldana, Eliana y los Melli Aldito y Julieta Proserpio, invitan a la misa al cumplirse 8 años de su fallecimiento que se oficiara hoy a las 20hs en la Iglesia Santiago Apostol.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, VICENTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Hoy un ángel más llegó junto a Dios. Te pedimos especialmente por ella. Mujer y madre excepcional viviste para todos nosotros y quedamos con un tremendo dolor. Rogaremos cada día porque estés en paz y junto a papi. Madre querida vivirás por siempre en nuestros corazones. Su hija Mirta Basualdo, su hijo Daniel; Víctor Chazarreta, sus nietos Claudio y Paula, sus bisnietas Julieta, Sofía y Antonella participan el fallecimiento de su madre y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad (Malbrán).

BRAVO, VICENTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Mamá, nos dejaste sin consuelo, pero entiendo que ahora estás descansando en los brazos de Jesús nuestro Señor. Todos los días pediré que estés en paz, tu enseñanza, consejo, siempre estarán presentes. Te amamos viejita. Sus hijos Sandra, Daniel, su hijo político Juan, sus nietos Viviana, Cristian, Mariela y bisnietos Milena, Karime y Gahel participan con dolor su fallecimiento.

BRAVO, VICENTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. La comunidad educativa del colegio Ciudad de La Banda participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Prof. Mirta Basualdo, secretaria de la institución. Se ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, VICENTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Dante Guillermo Moccagatta, su esposa Silvia Pavón y sus hijos Franco y Josefina participan del fallecimiento de la madre de la profesora Mirta Basualdo. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, VICENTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Señor ya esta ante ti recíbela en tus brazos. Sra. Virginia Argañarás de Góngora e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en la oración y en el afecto a su familia en este momento de dolor.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Arq. Raúl Gallardo, su esposa e hijos y Teresita Banegas acompañan a su esposa, hijos y familia en este momento de despedida a un querido amigo de la infancia y la juventud en Fernández, a quien siempre recordaremos como un hombre de bien querido y respetado por toda la comunidad.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. 17 El Centro de Jubilados Pensionados del Régimen Nacional de Previsión participan el fallecimiento de su socio. Se ruega oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Sus hijos Silvia, Jorge, hijos políticos, nieto Osvaldo, bisnieta Rocio participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Sus hermanos Beba, Nita, Kela, Chicha, Chiche y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local. Termas.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Su nieto Valo, nieta política Pamela, bisnieta Rocío participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Sus sobrinos Nieva, Farachi, Cano, Cabrera participan con dolor su fallecimiento . Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Chichi, Yuqui, Marcelo, Mariela, Laura, Gaby, Elena, Tito y Gloria despiden con gran dolor la ida a los cielos de su querido tío Coco y acompañan a Silvia y Jorge en estos momentos. Hasta siempre querido tío. Las Termas.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Panchi, Lita, Paola, María y Morena participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera y amiga Beba Cano. Elevan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin. Las Termas.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Los compañeros de su hijo Jorge: Tily, Mayra, René y Guillermo participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

CANO, ROMÁN REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Los amigos y compañeros de su hijo Jorge y su nieto Maxi: Dra. Tejeda, Dra. Gerez, Guilli, Ramón y Chiqui participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Termas.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 3 Fray Cayetano Rodríguez de la localidad de San Pedro participa con dolor el fallecimiento del padre del comisionado municipal de Choya, Pedro Haro. Acompaña a sus familiares en este momento de dolor. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MENDOZA, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/17|. Su esposo Juan Olmos, sus hijos Ester, Rosa, Gladis, Miriam y Mirta.Y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran inumados en el cementerio de Colonia el Simbolar a las 11 hs.

Invitación a Misa

----------------------------------------

PACHECO, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Es increíble que ya no estás físicamente pero tu presencia se sigue sintiendo dentro de cada uno de nuestros corazones, tu felicidad siempre será un motivo para celebrar en tu nombre. Espero que podamos encontrarnos algún día y contarte cuanto amor nos dejaste, te extrañamos mucho, tu madre Rosita Brizuela, tus hijos Sergio, Santiago, Simón, tus tíos, primos y demás familiares y amigos de tu madre (Pedro Segura, Nina y sus hijos Víctor, Gabriel y Karina) invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia San Pedro y San Pablo a las 19.30. Quimilí.