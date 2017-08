Natacha Jaitt: "Diego Latorre tuvo sexo con Carlos "el Mono" Navarro Montoya

Hoy 06:53 -

El escándalo entre el matrimonio Latorre y Natacha Jaitt -más conocido como "Puntita-gate"- desconoce aún de final alguno. Es que, luego de que Yanina Latorre calificara a la conductora del programa radial "El Ascensor" de "gato", la morocha rompió el silencio y acusó a Diego Latorre de haberse acostado con el ex arquero de Boca Carlos Fernando "el Mono" Navarro Montoya.

"Había un acuerdo de confidencialidad, el cual habían pedido ellos y yo como clausula había pedido que se incluya a los chicos, porque después de lo de Showmatch me parecía correcto incluirlos. Me dolió ver a los chicos expuestos, porque no sólo hablaron de cuernos, sino de vibradores en el culo", comenzó Natacha, visiblemente enfurecida.

Y aclaró el transfondo judicial: "El acuerdo decía que la primera persona que hable cualquier tema, cualquier cosa de la otra persona, sea difundir una imagen o un tweet, iba a pagar una multa de 350 mil pesos. Si yo me refería a ellos o ellos a mi, tanto de manera directa o indirecta".

En ese sentido, manifestó que su abogado no firmó el acuerdo, y que Fernando Burlando, el defensor de los Latorre, les mintió cuando les dijo que el asunto ya había concluido. "Entre ellos se mienten, al otro abogado también le mintieron, le hicieron creer que no era él de los vídeos y audios y ahí es cuando me calenté y mostré las cosas", justificó la mediática.

Pero sin dudas el momento más alto de la entrevista con Intrusos se dio cuando Jaitt aseguró que esta no es la primera infidelidad de Diego, ya que afirmó que sabe que hay muchas otras mujeres que estuvieron con el jugador. "Hay muchas mujeres que pasaron por Diego en esta época que mueren por hablar, Navarro Montoya también, y con todos los que se acostó él", disparó sorpresivamente Natacha, dando a entender que Latorre no sólo ha tenido romances con chicas.

"Los chicos estaban en la casa, viendo como él le hacia el juego perverso a la empleada, es una cosa que no puede ser. Conmigo tuvo la perversión de decirme de hacer un trío con su mujer Yanina", confesó.